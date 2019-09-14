FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 50 gözaltı İstanbul merkezli olarak 54 il ve KKTC'de başlatılan operasyonda, kara, hava, deniz, jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarında görevli 222 muvazzaf astsubaydan 50'si gözaltına alındı.