4PLAY Mobile Creative People, MMA Smarties’e damga vurdu

Bu yıl 14 Ekim’de The Ritz Carlton’da 10. yılını kutlayan MMA Smarties Ödülleri, Shape The Future sloganıyla düzenlenen bir etkinlik sonrasında sahiplerini buldu.

Ödül törenine 4PLAY Mobile Creative People; 4 gümüş, 4 altın, 1 bronz smarties ile damga vurdu.

Mobil ürün dünyasının en köklü şirketlerinden biri olan 4PLAY Mobile Creative People, sektöre kazandırdığı inovatif chatbot ürünleriyle aynı zamanda Enabling Technology Company ödülünün de sahibi oldu.

Kazanılan Ödüller:

alt tarafı Bi Sohbet

Anonim sohbet etmeyi kolaylaştıran chatbot

Messaging Turkey / ALTIN

Messaging EMEA / GÜMÜŞ

Social Impact Turkey / GÜMÜŞ

Social Impact EMEA / GÜMÜŞ

Kim 1 GB İster, Eğlencenin Yeni Yolu

Cevaplanan sorularla bilgi birikimini ödüle çeviren yarışma chatbotu

Messaging EMEA / ALTIN

Mobile Social Turkey / ALTIN

Messaging Turkey / GÜMÜŞ

Türkiye’nin Yarışması, Kazan Kazan

Türk halkı davranışlarını baz alan sorularıyla internet kazandıran yarışma chatbotu.

Messaging Turkey / Bronz

4PLAY Mobile Creative People

Enabling Technology Company Turkey / ALTIN