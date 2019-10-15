4PLAY Mobile Creative People, MMA Smarties’e damga vurdu
Mobil pazarlama dünyasının en prestijli ödül töreni MMA Smarties kazananları açıklandı. Sektörün köklü mobil şirketlerinden biri olan 4PLAY Mobile Creative People, 9 ödül ile ödül törenine damga vurdu.
Bu yıl 14 Ekim’de The Ritz Carlton’da 10. yılını kutlayan MMA Smarties Ödülleri, Shape The Future sloganıyla düzenlenen bir etkinlik sonrasında sahiplerini buldu.
Ödül törenine 4PLAY Mobile Creative People; 4 gümüş, 4 altın, 1 bronz smarties ile damga vurdu.
Mobil ürün dünyasının en köklü şirketlerinden biri olan 4PLAY Mobile Creative People, sektöre kazandırdığı inovatif chatbot ürünleriyle aynı zamanda Enabling Technology Company ödülünün de sahibi oldu.
Kazanılan Ödüller:
alt tarafı Bi Sohbet
Anonim sohbet etmeyi kolaylaştıran chatbot
Messaging Turkey / ALTIN
Messaging EMEA / GÜMÜŞ
Social Impact Turkey / GÜMÜŞ
Social Impact EMEA / GÜMÜŞ
Kim 1 GB İster, Eğlencenin Yeni Yolu
Cevaplanan sorularla bilgi birikimini ödüle çeviren yarışma chatbotu
Messaging EMEA / ALTIN
Mobile Social Turkey / ALTIN
Messaging Turkey / GÜMÜŞ
Türkiye’nin Yarışması, Kazan Kazan
Türk halkı davranışlarını baz alan sorularıyla internet kazandıran yarışma chatbotu.
Messaging Turkey / Bronz
4PLAY Mobile Creative People
Enabling Technology Company Turkey / ALTIN