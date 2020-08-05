Türkiye 5 Ağustos corona virüs tablosu

5 Ağustos corona virüs tablosu

Türkiye

5 Ağustos corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı.

05 Ağustos 2020, Çarşamba 20:18 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 1178 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 236 bin 112, can kaybı 5 bin 784 oldu. Son 24 saatte 1015 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 219 bin 506 oldu. 

Fahrettin Koca'nın paylaşımı

Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var.


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