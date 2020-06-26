5 apartmanda 700 kişi karantinaya alındı

İtalya’nın Napoli kentine bağlı Mondragone kasabasında bulunan 5 apartman binasında 43 kişide corona virüs tespit edildi. Yetkililer, apartmanları giriş çıkışlara kapatarak yaşayanları da karantina altına aldı. İtalya basını, 4 apartman binasında Bulgaristanlı göçmenlerin, birinde ise İtalyanların yaşadığını duyurdu. Yetkililerin aldığı giriş çıkış yasağı kararı sonrası işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan göçmenler, binaların çevresini kapatan polis ekipleriyle tartışmaya başladı.Yetkililer, binaları izole ederek giriş ve çıkışlara kapatırken, 700 kişinin karantina alındığı bildirildi.

Söz konusu karantina uygulaması, özellikle göçmenler tarafından olumsuz karşılanınca olay protestolara dönüştü. Apartman dairelerinin balkonuna çıkan göçmenlerin polise sandalye fırlattığı belirtildi. Belediye Başkanı Virgilio Pacificoda, bir grubun karantinaya uymayı reddettiğini ve bölgedeki polis gücünün yetersiz kaldığını belirtti. Yerel yönetimin talebi doğrultusunda İtalya İçişleri Bakanlığı, bölgeye askeri birlikleri ve ek polis gücü de sevk etti.

İtalya’da son paylaşılan verilere göre, 239 bin 706 kişide corona virüs tespit edildi ve bunlardan 186 bin 725’i iyileşirken; 34 bin 678 hasta da de hayatını kaybetti. Ülkede toplamda 18 bin 303 aktif vaka bulunuyor.



