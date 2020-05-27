Türkiye 5 bin yıllık tarih sessizliğe büründü

5 bin yıllık tarih sessizliğe büründü

Türkiye

5 bin yıllık tarih sessizliğe büründü

Kırşehir’in Kaman ilçesinde 2008 yılında Japon ve Türk hükümetlerinin iş birliği ile yaptırılan ve kentin 5 bin yıllık tarihinin sergilendiği Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en sessiz dönemini yaşıyor.

27 Mayıs 2020, Çarşamba 19:26 Son Güncelleme:
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Her yıl başta Japon turistler olmak üzere binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan müzede, yurt içi ve dışı seyahat kısıtlamaları nedeniyle sessizlik hakim. İlçeye bağlı Çağırkan köyünde Japon ve Türk arkeologların bulduğu tarihi eserlerin sergilendiği müzede, 1985 yılından itibaren yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan Kırşehir’in yaklaşık 5 bin yıllık tarihine ışık tutan eserler bulunuyor.

Salgın sonrasına hazırlık yapılıyor

Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yetkilileri, bu dönemde tadilat çalışması yaparak Kovid-19 salgını sonrasına hazırlık yapıyor. Yerleşke olarak planlanan müzenin yanında Japon hükümeti tarafından yaptırılan Japon Bahçesi ve Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü yer alıyor. Müze ve Japon Bahçesi’ni geçen yıl yaklaşık 100 bin, 2018’de 87 bin, 2017’de ise 80 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

AA

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