5 çocuğunu öldüren cani annenin cezası belli oldu!

'Eski kocasının fotoğraflarına kızan anne kendi çocuklarını öldürdü' Bu Haber başlığı geçtiğimiz yılın en çok konuşulan kan dondurucu cinayetlerden sonra tüm dünyanın kanını dondurmuştu. Başta Almanya olmak üzere tüm dünyada infiale sebep olan davada karar nihayet açıklandı...

'ÖLÜM ANNESİ'NE MÜEBBET HAPİS CEZASI

Eski kocasının yeni sevgilisiyle fotoğraflarını görmesinin ardından beş çocuğuna uyuşturucu verip boğarak öldüren anne müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Geçen sene Almanya’da gerçekleşen “Todesmutter” yani “Ölüm Annesi” olarak anılan olayla ilgili mahkeme sonuçlandı.

28 yaşındaki Christiane K, geçen yıl eylül ayında bir yaşındaki kızı Melina, iki yaşındaki kızı Leonie, üç yaşındaki kızı Sophie, altı yaşındaki oğlu Timo ve sekiz yaşındaki oğlu Luca’ya önce uyuşturucu verdi, ardından onları eliyle veya banyoda suyla boğarak öldürdükten sonra cesetlerini alıp yataklarına yerleştirdi.

11 yaşındaki en büyük oğlu Marcel o sırada okulda olduğu için hayatta kaldı. Marcel’in mahkemede anlattıklarına göre annesi ondan birlikte bir trenin önüne atlamasını istedi ancak Marcel reddedince trene bindirilip anneannesinin evine gönderildi.

Düsseldorf’da bir trenin önüne atlayıp intihar etmeye çalışan Christiane hayatta kalınca tutuklandı. Perşembe günü Solingen’de görülen davasında müebbet hapis cezasının en az ilk 15 yılı zorunlu kılındı. Katil annenin 15 yılın ardından da hapisten çıkma ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

POLİSİ ARAYAN ANNEANNE OLMUŞTU

Polisi harekete geçiren olayı doğrudan kızından öğrendiğini söyleyen anneanne oldu. Polis hemen olay yerine gitse de çocuklar için artık çok geçti. İntihar teşebbüsünden ağır yaralı olarak kurtulan anne önce evini maskeli bir adamın basıp onu bağlandıktan sonra çocuklarını öldürdüğünü iddia etti ama bu iddiasını hiçbir şekilde kanıtlayamadı.

SAHTE 'MÜKEMMEL ANNE ROLÜ' ÇÖKÜNCE BUNALIMA GİRDİ

Davaya bakan yargıç Jochen Kötter olayı ‘trajedi’ olarak nitelendirirken savcı mahkemeye, Alman mahremiyet yasasına göre yalnızca ilk adıyla tanınan Christiane’in üçüncü kocasıyla mükemmel anne rolünü oynadığı ‘sahte’ bir hayat yaşadığını “sağlıklı bir aile özlemi duyduğu ve anne rolüne sığındığını” anlattı.

Cinayetler işlenmeden kısa bir süre önce kocası onu terk etmiş ve bu sahte mutluluğu yok olmuştu. Dördü son evliliğinden olan altı çocuğuyla yalnız kalan Christiane “duygusal olarak bunalmış” durumdaydı.

Savcı, cinayetleri tetikleyen şeyin Christiane’in eski kocasının 3 Eylül sabahı yüklediği ve onu yeni sevgilisiyle gösteren bir Facebook fotoğrafı olduğunu söyledi.

Christiane’in eski kocasına mesaj atıp çocuklarını bir daha asla göremeyeceğini söyledi. Savcının sözleriyle, “sahte dünyası ortadan kaldırıldıktan sonra çocukların hiçbir işlevi kalmadı.”

Savcı akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek beraat talep etti ancak duruşmadan önce Christiane’i inceleyen psikiyatri uzmanları kadının cezai ehliyeti olduğuna karar verdi.