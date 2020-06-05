5 Haziran Cuma TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
5 Haziran Cuma yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 5 Haziran Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
05 Haziran 2020, Cuma 11:06 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 5 Haziran 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
Kurye Barış'ın dramı
Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’da: Barış isimli kurye, Gazi’nin Yeri’ne servis yapar. Barış, kaçarak evlenmiştir ve karısı hamiledir. Maddi zorluk yaşamaktadır. Mesut, Barış’ın hikayesinden etkilenir. Öte yandan Hakan ve Bahar, birbirlerinden köşe bucak kaçar. Selin durumun farkına varır. KANAL D / 20.00
Beyaz klasik
Beyazıt Öztürk’ün sunduğu ‘Beyaz Show’, kolaj bölümüyle karşınızda olacak. İzleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak programda; konuklarla gerçekleştirilen keyifli sohbetler, şarkılar, klasikleşmiş skeçler, Beyaz’ın canlandırdığı tiplemeler, usta sanatçılarla özel anlar ve sürprizler yer alacak. KANAL D / 00.15
Sahtekar emlakçıya baskın
‘Güldür Güldür Show’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Skeçlerden birinin özeti şöyle: Feridun, sahtekarlıkta sınır tanımayan bir emlakçıdır. Fakat günün birinde müşterileri, kandırıldıklarını anlayıp dükkanını basarlar. Öfkeli müşterileri karşısında gören Feridun, ne yapacağını bilemez. ■ SHOW TV / 20.00
Siyaset dünyasında neler oluyor?
‘Başak Şengül ile Akıl Çemberi’nde, siyaset gündemini meşgul eden konular ele alınacak. Başak Şengül soracak; Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, akademisyen-yazar Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar yanıt verecek. ■ CNN TÜRK / 21.00
KANAL D 5 Haziran Yayın Akışı
07.30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
10.45 Aşk-ı Memnu
13.15 Öyle Bir Geçer Zaman ki
15.45 Arka Sokaklar
19.00 Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
00.15 Beyaz Show
02.00 Poyraz Karayel
04.30 Akasya Durağı
ATV 5 Haziran 2020 Yayın Akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Soruları Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol’da
19.00 Ana Haber
20.00 Sinema: Moana
22.00 Kardeş Payı
23.20 Kardeş Payı
00.40 Haber: Son Durak
01.40 Esra Erol’da
STAR TV 5 Haziran 2020 Yayın Akışı
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.20 Evde Hareket Zamanı
10.10 Benim Tatlı Yalanım
13.00 Evde Hareket Zamanı
13.45 Çilek Kokusu
16.30 Güzel Köylü
18.30 Ana Haber
20.00 Sinema: Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı
22.00 Medcezir
24.00 Aramızda Kalsın
02.00 Çilek Kokusu
FOX TV 5 Haziran 2020 Yayın Akışı
07.45 Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 Belgesel: 25 Litre
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal’la Sofrada
19.00 Ana Haber
20.30 Zuhal Topal’la Sofrada
23.45 Sinema: Sürpriz Damatlar
03.00 Zuhal Topal’la Sofrada
TRT 1 5 Haziran 2020 Yayın Akışı
06.05 Aslan Ailem
09.30 İyi Fikir
11.30 Ferhunde Hanımlar
12.50 Tam Zamanı
13.15 Dert Ortağı
13.45 Zinde Kal
14.45 Sağlıklı Mutfak
15.45 Uzaktan Erişim
17.00 Ege’nin Hamsisi
19.00 Ana Haber
20.00 Sinema: Hıçkırık
22.35 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
24.00 Sinema: Hıçkırık
TV8 5 Haziran 2020 Yayın Akışı
07.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10.00 Survivor Panorama
12.30 Doya Doya Moda
15.45 Lezzet Düşkünleri
20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
00.15 Survivor Ekstra
01.30 Lezzet Düşkünleri
03.30 Doya Doya Moda
06.00 Oynat Bakalım
Show TV 5 Haziran 2020 Yayın Akışı
06.00 Pis Yedili
08.00 Kendine İyi Bak
09.30 Zahide Yetiş’le
12.30 Kuaförüm Sensin
16.00 Pis Yedili
18.45 Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.15 Sinema: Hayalet Dayı
01.00 Yerli Dizi: İçerde
03.15 Kalp Atışı
tv2 5 Haziran 2020 Yayın Akışı
6.00 Kampüsistan
08.15 Çocuklar Duymasın
11.00 Doktorlar
14.00 Derya Baykal’la Gülümse
16.00 Sağlıkla Gülümse
16.30 Yaprak Dökümü
19.45 Yarışma: Kelime Oyunu
21.00 Yalan Dünya
23.15 Yerli Dizi: Kanıt
01.00 Yarışma: Kelime Oyunu
02.10 Kanıt