Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 5 Haziran 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

Kurye Barış'ın dramı

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’da: Barış isimli kurye, Gazi’nin Yeri’ne servis yapar. Barış, kaçarak evlenmiştir ve karısı hamiledir. Maddi zorluk yaşamaktadır. Mesut, Barış’ın hikayesinden etkilenir. Öte yandan Hakan ve Bahar, birbirlerinden köşe bucak kaçar. Selin durumun farkına varır. KANAL D / 20.00

Beyaz klasik

Beyazıt Öztürk’ün sunduğu ‘Beyaz Show’, kolaj bölümüyle karşınızda olacak. İzleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak programda; konuklarla gerçekleştirilen keyifli sohbetler, şarkılar, klasikleşmiş skeçler, Beyaz’ın canlandırdığı tiplemeler, usta sanatçılarla özel anlar ve sürprizler yer alacak. KANAL D / 00.15

Sahtekar emlakçıya baskın

‘Güldür Güldür Show’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Skeçlerden birinin özeti şöyle: Feridun, sahtekarlıkta sınır tanımayan bir emlakçıdır. Fakat günün birinde müşterileri, kandırıldıklarını anlayıp dükkanını basarlar. Öfkeli müşterileri karşısında gören Feridun, ne yapacağını bilemez. ■ SHOW TV / 20.00

Siyaset dünyasında neler oluyor?

‘Başak Şengül ile Akıl Çemberi’nde, siyaset gündemini meşgul eden konular ele alınacak. Başak Şengül soracak; Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, akademisyen-yazar Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar yanıt verecek. ■ CNN TÜRK / 21.00

KANAL D 5 Haziran Yayın Akışı

07.30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

10.45 Aşk-ı Memnu

13.15 Öyle Bir Geçer Zaman ki

15.45 Arka Sokaklar

19.00 Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

00.15 Beyaz Show

02.00 Poyraz Karayel

04.30 Akasya Durağı

ATV 5 Haziran 2020 Yayın Akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Soruları Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol’da

19.00 Ana Haber

20.00 Sinema: Moana

22.00 Kardeş Payı

23.20 Kardeş Payı

00.40 Haber: Son Durak

01.40 Esra Erol’da

STAR TV 5 Haziran 2020 Yayın Akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.20 Evde Hareket Zamanı

10.10 Benim Tatlı Yalanım

13.00 Evde Hareket Zamanı

13.45 Çilek Kokusu

16.30 Güzel Köylü

18.30 Ana Haber

20.00 Sinema: Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı

22.00 Medcezir

24.00 Aramızda Kalsın

02.00 Çilek Kokusu

FOX TV 5 Haziran 2020 Yayın Akışı

07.45 Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 Belgesel: 25 Litre

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Ana Haber

20.30 Zuhal Topal’la Sofrada

23.45 Sinema: Sürpriz Damatlar

03.00 Zuhal Topal’la Sofrada

TRT 1 5 Haziran 2020 Yayın Akışı

06.05 Aslan Ailem

09.30 İyi Fikir

11.30 Ferhunde Hanımlar

12.50 Tam Zamanı

13.15 Dert Ortağı

13.45 Zinde Kal

14.45 Sağlıklı Mutfak

15.45 Uzaktan Erişim

17.00 Ege’nin Hamsisi

19.00 Ana Haber

20.00 Sinema: Hıçkırık

22.35 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

24.00 Sinema: Hıçkırık

TV8 5 Haziran 2020 Yayın Akışı

07.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10.00 Survivor Panorama

12.30 Doya Doya Moda

15.45 Lezzet Düşkünleri

20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Lezzet Düşkünleri

03.30 Doya Doya Moda

06.00 Oynat Bakalım

Show TV 5 Haziran 2020 Yayın Akışı

06.00 Pis Yedili

08.00 Kendine İyi Bak

09.30 Zahide Yetiş’le

12.30 Kuaförüm Sensin

16.00 Pis Yedili

18.45 Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.15 Sinema: Hayalet Dayı

01.00 Yerli Dizi: İçerde

03.15 Kalp Atışı

tv2 5 Haziran 2020 Yayın Akışı

6.00 Kampüsistan

08.15 Çocuklar Duymasın

11.00 Doktorlar

14.00 Derya Baykal’la Gülümse

16.00 Sağlıkla Gülümse

16.30 Yaprak Dökümü

19.45 Yarışma: Kelime Oyunu

21.00 Yalan Dünya

23.15 Yerli Dizi: Kanıt

01.00 Yarışma: Kelime Oyunu

02.10 Kanıt