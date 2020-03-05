Magazin 5 Mart 2020 Perşembe günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

5 Mart 2020 Perşembe günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Magazin

5 Mart 2020 Perşembe günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

5 Mart 2020 Perşembe günü televizyonda neler var? Yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en sevdikleri programları ve dizileri iple çekiyor.

05 Mart 2020, Perşembe 11:45 Son Güncelleme:
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Bugün televizyonda neler yayınlanacak? 5 Mart 2020 Perşembe; Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.

Kanal D yayın akışı

Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı ‘Afili Aşk’a, Buket Dereoğlu ile Murat Onuk konuk olacak. Başarılı oyuncular, Ceyda’nın anne ve babasını canlandıracak. Öte yandan dizinin bu bölümünde Ayşe, Kerem’i geri kazanmak için akıllara durgunluk verecek bir aşk planı yapıp uygulamaya geçecek. 

KANAL D /20.00

19.00 Ana Haber 

20.00 Yerli Dizi: Afili Aşk 

00.15 Sinema: Bataklık Canavarı 

02.00 Gelinim Mutfakta 04.15 Tatlı İntikam

ATV yayın akışı

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek’in rol aldığı ‘Bir Zamanlar Çukurova’da: Züleyh aile Yılmaz’ın görüntülerini izleyen Demir çılgına döner. Silahına sarılır ve Züleyha’yı sürükleyerek otomobile bindirir. Hünkar, Fekeli’den yardım ister. Ama silah sesi duyulana kadar kimse Demir ve Züleyha’yı bulamaz. Yılmaz da eline silah alır.

19.00 Ana Haber 

20.00 Bir Zamanlar Çukurova

00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 

01.30 Esra Erol’da 

04.15 Kara Ekmek

ATV /20.00

Yeni asistan krizi

Taner Ölmez, Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal ve Özge Özder’in rol aldığı ‘Mucize Doktor’da: Kıvılcım ile savaşmaya karar veren Beliz, kliniği tekrar açar. Üstüne cerrahiye yeni bir asistan alınca kılıçlar çekilir ve iki kişi kovulur. Öte yandan kimse çok hırslı olan yeni asistan Damla’ya nasıl yaklaşacağını bilemez. Ali, Tanju’nun hedefi olur.

FOX/20.00 

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Ana Haber

20.00 Mucize Doktor

00.15 Yerli Dizi: Öğretmen

02.30 Temizlik Benim İşim

CNN TÜRK yayın akışı

Semiha Şahin’in sunduğu ‘CNN TÜRK Masası’nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Moskova’da gerçekleşen İdlib zirvesi ele alınacak. Programa; Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, Dr. Hüseyin Alptekin, Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, gazeteciler Saygı Öztürk ve Ceyhun Bozkurt konuk olacak.

CNNTÜRK/20.40

15.35 Her Şeyden Önce 

16.00 Günlük 

18.00 Haber 

19.00 Ana Haber 

20.45 CNN TÜRK Masası 

01.00 Gece Haberleri

STAR TV yayın akışı

13.30 Gerçeğin Peşinde 

16.45 Sevdim Seni Bir Kere 

18.30 Ana Haber 

20.00 Sinema: Taşıyıcı: Son Hız

21.45 Yerli Dizi: Babil

00.45 Sinema: Çember: 13.Adım

SHOW TV yayın akışı

12.30 Yarışma: Kuaförüm Sensin 

16.00 Yerli Dizi: Kuzey Yıldızı İlk Aşk 

18.45 Ana Haber 

20.00 Güldür Güldür Show 

00.15 Yerli Dizi: Çukur 

03.15 Yerli Dizi: Ramo 

05.15 Kuaförüm Sensin

TV8 yayın akışı

13.00 Doya Doya Moda 

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz 

19.15 Oynat Bakalım 

20.00 Sinema 

23.15 Eser Yenenler Show 

01.15 Doya Doya Moda

03.30 Seda Sayan ile Yemekteyiz

TRT1 yayın akışı

13.00 Aileler Yarışıyor 

15.15 İncir Ağacı 

17.15 Seksenler 

19.00 Ana Haber

20.00 Yarışma: 3’te 3 Tarih 

23.15 Sinema: Serçelerin Şarkısı 

01.15 Yerli Dizi: Kalk Gidelim


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