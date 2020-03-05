5 Mart 2020 Perşembe günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
5 Mart 2020 Perşembe günü televizyonda neler var? Yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en sevdikleri programları ve dizileri iple çekiyor.
05 Mart 2020, Perşembe 11:45 Son Güncelleme:
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Bugün televizyonda neler yayınlanacak? 5 Mart 2020 Perşembe; Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
Kanal D yayın akışı
Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı ‘Afili Aşk’a, Buket Dereoğlu ile Murat Onuk konuk olacak. Başarılı oyuncular, Ceyda’nın anne ve babasını canlandıracak. Öte yandan dizinin bu bölümünde Ayşe, Kerem’i geri kazanmak için akıllara durgunluk verecek bir aşk planı yapıp uygulamaya geçecek.
KANAL D /20.00
19.00 Ana Haber
20.00 Yerli Dizi: Afili Aşk
00.15 Sinema: Bataklık Canavarı
02.00 Gelinim Mutfakta 04.15 Tatlı İntikam
ATV yayın akışı
Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek’in rol aldığı ‘Bir Zamanlar Çukurova’da: Züleyh aile Yılmaz’ın görüntülerini izleyen Demir çılgına döner. Silahına sarılır ve Züleyha’yı sürükleyerek otomobile bindirir. Hünkar, Fekeli’den yardım ister. Ama silah sesi duyulana kadar kimse Demir ve Züleyha’yı bulamaz. Yılmaz da eline silah alır.
19.00 Ana Haber
20.00 Bir Zamanlar Çukurova
00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01.30 Esra Erol’da
04.15 Kara Ekmek
ATV /20.00
Yeni asistan krizi
Taner Ölmez, Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal ve Özge Özder’in rol aldığı ‘Mucize Doktor’da: Kıvılcım ile savaşmaya karar veren Beliz, kliniği tekrar açar. Üstüne cerrahiye yeni bir asistan alınca kılıçlar çekilir ve iki kişi kovulur. Öte yandan kimse çok hırslı olan yeni asistan Damla’ya nasıl yaklaşacağını bilemez. Ali, Tanju’nun hedefi olur.
FOX/20.00
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal’la Sofrada
19.00 Ana Haber
20.00 Mucize Doktor
00.15 Yerli Dizi: Öğretmen
02.30 Temizlik Benim İşim
CNN TÜRK yayın akışı
Semiha Şahin’in sunduğu ‘CNN TÜRK Masası’nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Moskova’da gerçekleşen İdlib zirvesi ele alınacak. Programa; Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, Dr. Hüseyin Alptekin, Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, gazeteciler Saygı Öztürk ve Ceyhun Bozkurt konuk olacak.
CNNTÜRK/20.40
15.35 Her Şeyden Önce
16.00 Günlük
18.00 Haber
19.00 Ana Haber
20.45 CNN TÜRK Masası
01.00 Gece Haberleri
STAR TV yayın akışı
13.30 Gerçeğin Peşinde
16.45 Sevdim Seni Bir Kere
18.30 Ana Haber
20.00 Sinema: Taşıyıcı: Son Hız
21.45 Yerli Dizi: Babil
00.45 Sinema: Çember: 13.Adım
SHOW TV yayın akışı
12.30 Yarışma: Kuaförüm Sensin
16.00 Yerli Dizi: Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.45 Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
00.15 Yerli Dizi: Çukur
03.15 Yerli Dizi: Ramo
05.15 Kuaförüm Sensin
TV8 yayın akışı
13.00 Doya Doya Moda
16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
19.15 Oynat Bakalım
20.00 Sinema
23.15 Eser Yenenler Show
01.15 Doya Doya Moda
03.30 Seda Sayan ile Yemekteyiz
TRT1 yayın akışı
13.00 Aileler Yarışıyor
15.15 İncir Ağacı
17.15 Seksenler
19.00 Ana Haber
20.00 Yarışma: 3’te 3 Tarih
23.15 Sinema: Serçelerin Şarkısı
01.15 Yerli Dizi: Kalk Gidelim