5 Mart 2020 Perşembe günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Bugün televizyonda neler yayınlanacak? 5 Mart 2020 Perşembe; Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.

Kanal D yayın akışı

Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı ‘Afili Aşk’a, Buket Dereoğlu ile Murat Onuk konuk olacak. Başarılı oyuncular, Ceyda’nın anne ve babasını canlandıracak. Öte yandan dizinin bu bölümünde Ayşe, Kerem’i geri kazanmak için akıllara durgunluk verecek bir aşk planı yapıp uygulamaya geçecek.

KANAL D /20.00

19.00 Ana Haber

20.00 Yerli Dizi: Afili Aşk

00.15 Sinema: Bataklık Canavarı

02.00 Gelinim Mutfakta 04.15 Tatlı İntikam

ATV yayın akışı

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek’in rol aldığı ‘Bir Zamanlar Çukurova’da: Züleyh aile Yılmaz’ın görüntülerini izleyen Demir çılgına döner. Silahına sarılır ve Züleyha’yı sürükleyerek otomobile bindirir. Hünkar, Fekeli’den yardım ister. Ama silah sesi duyulana kadar kimse Demir ve Züleyha’yı bulamaz. Yılmaz da eline silah alır.

19.00 Ana Haber

20.00 Bir Zamanlar Çukurova

00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01.30 Esra Erol’da

04.15 Kara Ekmek

ATV /20.00

Yeni asistan krizi

Taner Ölmez, Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal ve Özge Özder’in rol aldığı ‘Mucize Doktor’da: Kıvılcım ile savaşmaya karar veren Beliz, kliniği tekrar açar. Üstüne cerrahiye yeni bir asistan alınca kılıçlar çekilir ve iki kişi kovulur. Öte yandan kimse çok hırslı olan yeni asistan Damla’ya nasıl yaklaşacağını bilemez. Ali, Tanju’nun hedefi olur.

FOX/20.00

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Ana Haber

20.00 Mucize Doktor

00.15 Yerli Dizi: Öğretmen

02.30 Temizlik Benim İşim

CNN TÜRK yayın akışı

Semiha Şahin’in sunduğu ‘CNN TÜRK Masası’nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Moskova’da gerçekleşen İdlib zirvesi ele alınacak. Programa; Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, Dr. Hüseyin Alptekin, Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, gazeteciler Saygı Öztürk ve Ceyhun Bozkurt konuk olacak.

CNNTÜRK/20.40

15.35 Her Şeyden Önce

16.00 Günlük

18.00 Haber

19.00 Ana Haber

20.45 CNN TÜRK Masası

01.00 Gece Haberleri

STAR TV yayın akışı

13.30 Gerçeğin Peşinde

16.45 Sevdim Seni Bir Kere

18.30 Ana Haber

20.00 Sinema: Taşıyıcı: Son Hız

21.45 Yerli Dizi: Babil

00.45 Sinema: Çember: 13.Adım

SHOW TV yayın akışı

12.30 Yarışma: Kuaförüm Sensin

16.00 Yerli Dizi: Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.45 Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

00.15 Yerli Dizi: Çukur

03.15 Yerli Dizi: Ramo

05.15 Kuaförüm Sensin

TV8 yayın akışı

13.00 Doya Doya Moda

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

19.15 Oynat Bakalım

20.00 Sinema

23.15 Eser Yenenler Show

01.15 Doya Doya Moda

03.30 Seda Sayan ile Yemekteyiz

TRT1 yayın akışı

13.00 Aileler Yarışıyor

15.15 İncir Ağacı

17.15 Seksenler

19.00 Ana Haber

20.00 Yarışma: 3’te 3 Tarih

23.15 Sinema: Serçelerin Şarkısı

01.15 Yerli Dizi: Kalk Gidelim



