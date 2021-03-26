Türkiye 5 personelin testi pozitif çıktı, sosyal tesis kapatıldı

5 personelin testi pozitif çıktı, sosyal tesis kapatıldı

Türkiye

5 personelin testi pozitif çıktı, sosyal tesis kapatıldı

Sağlık Bakanlığı´nın açıkladığı koronavirüs risk haritasına göre, nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller arasında yer alan Sinop´ta, 5 personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri kapatıldı.

26 Mart 2021, Cuma 23:56 Son Güncelleme:
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Nüfusa oranla en fazla vaka görülen illerden Sinop´ta denetimler sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile cumartesi yasağının kalkmasından sonra İl Özel İdaresi yemekhanesi, personeline yemek vermeye başladı. Bir süre sonra yemekhanede görev yapan çalışanlarından bazıları rahatsızlandı. Yapılan tetkiklerin ardından 5 personelin Kovid- 19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri kapatıldı, personeller ise tedavi altına alındı.

DHA

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