Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı. Açıklamada, ''Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Daha sonra yapılan açıklamada ise bölgede 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 5 oldu." bilgisine yer verildi.

Hakkari'deki hain saldırıda şehit olan işçinin kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı, "Şemdinli'de etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, Derecik'te işçilere saldıran terörist gruptan olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şemdinli Balkayalar bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, Derecik bölgesinde yol yapım çalışması yapan ve evine ekmek götürmekten başka amacı olmayan masum işçi kardeşlerimize saldıran terörist gruptan olduğu belirlendi." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, "Hain saldırıda şehit düşen işçi kardeşimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak." ifadesi kullanılırken bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yol çalışması yapan iş makinesine yönelik saldırıda 1 işçi şehit olmuş, 2 işçi yaralanmıştı.

Sivillere yönelik hain saldırı sonrası bölgede operasyon başlatıldığını duyuran MSB, "Saldırı haberi alınır alınmaz derhal operasyon başlatılmış, bölge havadan ve karadan ateş altına alınmıştır." açıklamasını yapmıştı.

"Kahraman Mehmetçiklerimiz şehit kardeşimizin kanını yerde bırakmayacak, bu kalleş saldırının hesabı misliyle sorulacaktır." ifadesine yer verilen açıklamadan sonra MSB'nin Twitter hesabından yapılan ilk paylaşımda 2, daha sonra yapılan paylaşımda ise 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği ifade edilerek bölgede toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

AA







