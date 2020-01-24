5 soruluk seyahat testi

Türkiye'de kültürel ve tarihi açıdan büyük öneme sahip bazı yerlerin nerede olduğunu biliyor musun?

24 Ocak 2020, Cuma 16:14 Son Güncelleme:
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5 soruluk seyahat testi

Yaz kış 36 derece su sıcaklığına sahip 2 bin 500 yıllık Kleopatra antik termal havuzunun nerede olduğunu biliyor musun?

Peki ya, yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden birisi olan Dara Antik Kenti'nin?

Göbeklite'nin nerede olduğunu?

Yaz ve kış aylarında ziyaretçi akınına uğrayan "Meryem Ana" adı ile anılan Sümela Manastırı'nın hangi ilimizde olduğu?

Tarihi 12 bin yıl öncesine uzanan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Hasankeyf...

Bilgine güveniyorsan, teste bekliyoruz!

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