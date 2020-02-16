5 yaşındaki çocuk ailesini yangından kurtardı

ABD’nin Georgia eyaletindeki Woods ailesi uyudukları sırada evde yangın çıktı. Çocuk odasının önünde çıkan yangını ilk önce evin 5 yaşındaki sakini Noah Woods fark etti. Noah, ilk iş birlikte uyuduğu 2 yaşındaki kız kardeşini camdan çıkardı. Sonra dönüp köpeğini kurtardı. Sonra da yan evde oturan amcasını uyandırarak yardım istedi. Noah’nın bu bilinçli davranışı sayesinde ailesinin 5 üyesi küle dönen evden mucize eseri sağ kurtuldu. İtfaiyeciler olay yerine geldiklerinde aile üyelerinde ve Noah'da oluşan ufak yanıkları tedavi ettiler ve oksijen verdiler. Noah, kahramanlığından dolayı bölge itfaiyesi tarafından “Fahri itfaiyeci” ilan edildi. Törenle ‘hayat kurtarıcı ödülü’ verildi.





Bartow County İtfaiye Departmanı, sosyal medya hesabından Noah'nın fotoğrafını paylaşıp 'Kahramanımız' notunu düşüp Noah'nın cesaretinden bahsetti.

CNN'e açıklamada bulunan itfaiye şefi Dwayne Jamison, 'Ailelerini alarma geçiren çocukları daha önce de gördük ancak 5 yaşındaki bir çocuğun bunu yapabilmesi olağanüstü' dedi. Jamison yangının, Noah'nın odasının önündeki aşırı yüklü bir elektrik prizinden çıktığını söyledi.





Noah'nın büyük babası David Woods, 'Tanrı'nın lütfuyla ailemiz evden çıkabildi. Noah olmasaydı bugün burada olmayabilirdik' dedi.

Törenle ‘hayat kurtarıcı ödülü’ verildi. Noah’nın ailesine yeni ev almaları için başlatılan kampanyada saatler içinde 7 bin dolar toplandı.



