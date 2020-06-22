Türkiye 51 ilde uygulama bugün başladı! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası 900 lira

51 ilde uygulama bugün başladı! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası 900 lira

Türkiye

51 ilde uygulama bugün başladı! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası 900 lira

İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük kentlerin de olduğu 51 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Corona virüsle mücadele kapsamından maskesiz sokağa çıkanlara 900 TL para cezası kesilecek.

22 Haziran 2020, Pazartesi 09:18 Son Güncelleme:
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Bugün itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası kesilecek.

Maskenin, 51 ilde hayatın tüm alanlarında, 30 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

900 lira idari para cezası var 

22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

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