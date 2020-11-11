51 yıl önce bu evden çıkan Uğur Şahin tüm dünyanın umudu oldu

1965 İskenderun doğumlu Prof. Dr. Uğur Şahin, kanserle ilgili yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettirirken, corona virüse karşı BNT162b2 isimli aşı müjdesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kurucu ortakları arasında yer aldığı BionTech şirketinde 80 civarında bilim insanı çalıştıran Prof. Dr. Uğur Şahin, 3,9 milyar dolarlık servetiyle dört yaşındayken gittiği Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasına girdi.

Şahinin şirketi BionTech, ABD merkezli Pfizer ile geliştirdikleri corona virüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıkladı. Prof. Dr. Şahin’in bilimsel başarısı, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde yankı uyandırdı. Şahin'in hemşerileri de bu başarıdan gurur duyuyor.

'Ailesini yakından tanırım'

Eski İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sami Uygur (76), mahalleden eski komşusu Prof. Dr. Uğur Şahin'in dünyayı heyecanlandıran bir isim olduğunu öğrenince gurur duyduklarını söyledi. Prof. Şahin'in, Kurtuluş Mahallesi Şehit Oğuz Yener Caddesi'nde otururlarken komşusu olduğunu belirten Uygur, Şahin'in ailesini yakından tanıdığını anlattı.

'Annem Uğur'u ölümden kurtardı'

Prof. Dr. Şahin’in ailesiyle olan bağlarını ve hatıralarını anlatan Uygur, şunları söyledi:

Uğur Şahin, çok küçük yaşta önce Niğde'ye, oradan da Almanya'ya gitti. Anne ve babası bizim kapı komşumuzdu. Uğur'un annesi Kadriye, babası İhsan Şahin. Uğurun dedesi İbrahim, anneannesi Kibare. Uğur'un üç teyzesi vardı. İki de dayısı vardı.

Bugün bunların içerisinde benim hatırladığım kadarıyla Melek teyzesi İstanbul'da yaşıyor ama uzun süredir onunla ilgili bir bilgi de alamadım. Küçük kardeşi Ufuk var, onun Mersin'de yaşadığını biliyorum. Annesi bir ara Mersin'de ev almıştı. Daha sonra Almanya'ya gitti ve orada vefat ettiğini duydum. Annesi geçtiğimiz yıllara kadar İskenderun'a gezmeye gelir, giderdi. Her geldiğinde Uğur'un çok büyük çalışmalar yaptığını, ilaçlarla ilgili çalışmalarını anlatırdı.

'Uğur'un bizim evde ayrı bir yeri vardır'

Prof. Dr. Uğur Şahin’in kanser alanında olduğu gibi corona virüste de dünyada yankı uyandıran çalışmalar yaptığını kaydeden Uygur, "Uğur'un bizim evde ayrı bir yeri vardır" diyerek şöyle konuştu:

Evimiz karşı karşıyaydı. Uğur, küçük yaşta karşıdan karşıya geçerken bir arabanın altında kalmak üzereyken rahmetli annem kolundan tutarak, kenara çekmiş. Annesi, Uğur’u annemin yanına getirdiğinde sık sık "Senin hayatını kurtaran teyze" diye söylerdi. Yıllar geçti. Bir baktık ki Uğur dünya çapında bir doktor, araştırmacı ve bilim insanı olmuş. Bizler de bundan sevinç duyduk, duyuyoruz.

O dönem Prof. Dr. Uğur Şahin’in yaşadığı evin bulunduğu Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Hasan Şanlı ise şunları söyledi:

Uğur Şahin burada doğmuş, dört yaşlarına kadar bu evde yaşamış. Onlar gittikten sonra birkaç aile daha yaşamış ama şu anda atıl durumda. Almanya’ya ailesi ile gitmiş. Orada okuyup, bilim insanı olması ve corona virüs aşısını bulması bizler için büyük bir gurur kaynağı. Kendisine buradan minnettar olduğumuzu söylemek istiyorum.

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