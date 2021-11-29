Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 53 nerenin plaka kodu? 53 plaka hangi şehir? 53 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

53 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Ülkenin birçok yerinde görebileceğiz 53 plaka kodu Karadeniz bölgesinde yer alan Rize şehrine aittir. 53 kodu aynı zamanda Rize şehrinin posta kodunu da oluşturmaktadır. Ülkemizde ki her şehre özel verilen plaka kodu araçların hangi şehre ait olduğunu göstermektedir. Rize de araçlara ilçelere göre harf kodu verilmektedir.



