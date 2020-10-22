Dünya 54 bölgede sokağa çıkma yasağı

54 bölgede sokağa çıkma yasağı

Dünya

54 bölgede sokağa çıkma yasağı

Kovid-19 vakalarının hızla arttığı Fransa’da, cumartesi itibarıyla gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölge sayısı 54’e yükseltildi.

22 Ekim 2020, Perşembe 18:44 Son Güncelleme:
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Fransa´da corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağına 38 bölge daha eklendi. Başta Paris olmak üzere birçok kente uygulanan sokağa çıkma yasağından 20 milyon insanın etkilendiği ifade ediliyor.

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Fransa´da geçtiğimiz günlerde corona virüs vakalarındaki kritik artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 21.00-06.00 saatleri arasında geçerli olan sokağa çıkma yasağına 38 bölge daha eklendi. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatler arasında evlerinden çıkış yapması gereken insanların ‘izin sertifikası´ almak zorunda oldukları ifade edilirken; yasağa uymayanlara 135 ila 3 bin 750 euro arasında para cezası verilebileceği bildirildi.

Fransa'da son durum

Fransa´da son haftalarda vaka artışları kritik seviyelere ulaştı. Dün açıklanan son verilerde, 24 saatte 26 binden fazla kişide koronavirüs tespit edilmişti. Ülkede toplam vaka sayısının 957 bin 421´e ulaştığı, toplam can kaybının ise 34 bin 48´e yükseldiği duyuruldu.

DHA

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