54 milyonluk villada moral tatili

Ebru Şallı’nın 2013’te boşandığı Harun Tan’dan olan 9 yaşındaki küçük oğlu Pars, 2 yıldır mücadele ettiği lenfomaya 16 Nisan’da yenik düşmüştü. Eylül 2019’da evlendiği Uğur Akkuş, moral bulması için Ebru Şallı’yı Bodrum’a tatile götürdü. İş insanı, Cennet Koyu’nda ünlülerin oturduğu Mandarin villalarından 54 milyon TL’ye ev aldı. Ebru Şallı önceki gün hiç denize girmedi, manzarayı seyretmekle yetindi. Bir ara bahçeye çıkıp kuşlara yem ve su verdi.

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