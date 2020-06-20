54 milyonluk villada moral tatili
Nisan ayında oğlu Pars'ı kaybeden Ebru şallı eşi Uğur Akkuş ile birlikte moral tatiline çıktı. Ali KESER / POSTA
20 Haziran 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Ebru Şallı’nın 2013’te boşandığı Harun Tan’dan olan 9 yaşındaki küçük oğlu Pars, 2 yıldır mücadele ettiği lenfomaya 16 Nisan’da yenik düşmüştü. Eylül 2019’da evlendiği Uğur Akkuş, moral bulması için Ebru Şallı’yı Bodrum’a tatile götürdü. İş insanı, Cennet Koyu’nda ünlülerin oturduğu Mandarin villalarından 54 milyon TL’ye ev aldı. Ebru Şallı önceki gün hiç denize girmedi, manzarayı seyretmekle yetindi. Bir ara bahçeye çıkıp kuşlara yem ve su verdi.