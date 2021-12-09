Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 56 nerenin plaka kodu? 56 plaka hangi şehir? 56 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

56 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

56 plaka kodu ile kayıtlı ilimiz Siirt olarak bilinmektedir. Siirt’in başta merkez olmak üzere Kurtalan, Baykan, Eruh, Pervari, Şirvan, Tillo gibi ilçeleri bulunmaktadır. Bu ilde en fazla araç 1.823 kapasitesi ile Siirt Havaalanı – Siirt yolu üzerinden geçmektedir. Yolun ortalama uzunluğu 3 kilometredir.



