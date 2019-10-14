5.8 kilo doğdu

Avustralya’nın Sidney kentinde yaşayan Emma Millar (27), hamileliğinin 35’inci haftasında bebeğinin 4 kilo olduğunu öğrendi. Doğuma kadar daha fazla artmayacağını sanıyordu. Ancak 38’inci haftasında doğum sancıları tuttu. Kızı Remi Frances, dünyaya tam 5.88 kilo geldi.

Şaşkın olan Anne Emma , 'Mini sumo güreşçisi gibi. Diyabet yüzünden büyük bir bebek sahibi olmayı umuyordum ama bu kadar büyük değil. ' dedi.

Sağlıklı bebek, doğduğu gibi hastanenin gözdesi oldu. Ortalama yeni doğan bebek ağırlığının 3.3 kilo olduğu ülkede Remi Frances, haber bültenlerine konu oldu.