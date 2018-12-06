5G destekli Samsung Galaxy kesinleşti

Teknoloji dünyası şu aralar 5G üzerine odaklanmış durumda. Hemen hemen her gün 5G ile ilgili yeni haberlerle karşılaşıyoruz. Şu andaki genel görüntü, 5G teknolojisinin 2020 sonrasında yaygınlaşacağı yönünde. Fakat bazı bölgeler 2019 itibariyle bu yüksek hızlı hücresel veri teknolojisini test etmeye başlayacaklar.

Elbette bu teknolojiyi kullanabilmek için iki temel gereksinim bulunuyor. Birincisi 5G destekli bir akıllı telefon. İkincisi ise mevcut GSM operatörlerinin 5G teknolojisini kullanıcılarına sunuyor olması.

Görünen o ki 2019 itibariyle ABD’de bazı bölgelerde her iki şart da sağlanmış olacak. Geçtiğimiz günlerde Verizon, 2019’da 5G destekli bir Samsung Galaxy modelini satışa sunacağını açıklamıştı. Şimdi ise benzer bir açıklama AT&T’den geldi.

AT&T, 2018 sonu itibariyle 12 şehirde 5G teknolojisinin kademeli olarak kullanıma sunulacağını ve 2019’un ilk yarısında bu şehirlere, 7 şehir daha ekleneceğini açıkladı. Asıl önemli nokta ise AT&T’nin 5G destekli ilk telefonu 2019’un başlarında satışa sunacak olması. AT&T de aynı Verizon gibi 5G destekli bir Samsung Galaxy modeliyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Muhtemelen burada bahsi geçen Galaxy modeli S10 olabilir.

Elbette şunu da dip not olarak hatırlatmamız gerekiyor. 5G şimdilik maliyetli bir teknoloji olduğu için önümüzdeki yıl çıkan her amiral gemisi modelinde bu özellik desteklenmeyebilir.

Super Smash Bros. Ultimate rehberi