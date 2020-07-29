5G ile corona virüs arasında ilişki kuran çalışma geri çekildi

Independent'ın haberine göre, Guglielmo Marconi Üniversitesi, Central Michigan Üniversitesi ve Moskova Devlet Tıp Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı bir süre önce PubMed adlı ücretsiz biyomedikal veritabanında yayımladıkları araştırmada "5G milimetre dalgalarının anten gibi davranan kök hücreler tarafından emilebileceğini ve bunu diğer hücrelere da yayarak koronavirüs oluşumunda önemli rol oynayabileceğini" öne sürmüştü.

Çalışmada bu milimetre dalgalarının şeklinin virüsün DNA kaynaklarındaki beşgen ve altıgen bazlara benzediği iddia edilmiş, bu bazların birleşerek yeni tip koronavirüs gibi virüs benzeri yapılar oluşturabileceği iddia edilmişti.

Ancak bilim insanları makaleye sert tepki gösterdi. Bilim etiği alanında uzman Stanford Üniversitesi eski bilim danışmanı Elisabeth Bik çalışmanın bilimsellik iddiasına karşın hiçbir kanıt sunmadığını belirterek "Tamamen saçmalık" yorumunu yaptı. Araştırmacı grubun temelsiz ve hayal ürünü hipotezleriyle tanındığını söyleyen Bik, grubun daha önce de "erkek ve dişilerde DNA'nın kimyasal yapısının farklılaştığı" ve "erkek ya da dişi grip virüsleriyle hamile bir kadınınn fetüsünün cinsiyetinin belirlenebileceği" gibi yanlış tezler öne sürdüğünü söyledi.

ExtremeTech adlı teknoloji blogundan Joel Hruska da "Çalışmanın yazarlarının hiçbirinin Kovid-19 hakkında konuşma yetkisi yok. Ayrıca bu makalenin PubMed veritabanında yer alması veya ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri ile bağlantılanndırılması makale kabul sürecinde ciddi yöntemsel hatalar olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

PubMed eleştiriler sonrası makaleyi veritabanından kaldırdı.

5G insan sağlığına zararlı mı?

Düşük frekanslı elekromanyetik dalga iletimi teknolojisinin hızlı şekilde büyüdüğü bir dönemde bu tarz bilimsel temeli olmayan iddiaların yayımlanması komplo teorilerine de katkı yapıyor. Telekomünikasyon alanında devrim yapma potansiyeline sahip 5G teknolojisi mevcut internet hızını 50 katına çıkarma, daha fazla kapsama alanı sağlama ayrıca enerji tasarrufu vaat ediyor.

4G LTE iletişimini sağlayan 200 bin baz istasyonu var. 5G teknolojisi için milyonlarca istasyon inşa edilebilir. Ancak 5G altyapısının insan sağlığına zararı olduğuna ilişkin henüz herhangi bir bilimsel çalışma yok. Elektromanyetik alanlar konusundaki mevcut güvenlik düzenlemeleri 1980'li yıllardaki çalışmaları temel alıyor. Ancak Scientific American'ın aktardığına göre o dönemden beri yapılan 500'den fazla araştırma elektromanyetik radyasyonun muhtemel zararlı etkisine işaret ediyor. Bu çalışmaların hiçbiri kesin değil ama hiçbiri ayrıca radyo dalgalarını tamamen temize de çıkarmıyor.

Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi'nden (UCLA) epidermiyoloji profesörü Leeka Kheifets de elektromanyetik alan konusunda Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sağlık risklerinin varlığının kesin olduğunu düşünmüyorum ama sağlık riski olmadığı da kesin değil."

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı 2011 yılında radyo dalgaları radyasyonunun insanlar için muhtemel bir kanserojen olduğunu ilan etmişti. 250'den fazla bilim insanı da Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü'ne tüketicilerin sağlığını korumak için elektromanyetik alan konusunda daha sıkı yönergeler yayımlamaları çağrısında bulunmuştu.