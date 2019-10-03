6 adımda günlük cilt bakımı

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Tonikler, temizleyiciler ve anti-ageing kremleri gibi cilt bakımı ürünleri, sağlıklı ve iyi bir görünüm için bize sonsuz seçenek sunuyor.

Ancak bu kadar fazla ürün olması, hepsini kullanmamız gerektiği anlamına mı geliyor?

Şimdi, dermatologlara göre, günlük cilt bakımı rutinimizin kaç adımdan oluşması gerektiğine bir göz atalım.

HER GÜN UYGULANMASI GEREKEN İLK 2 ADIM

Dermatologlara göre, cilt bakımında herkesin yapması gereken 2 adım var. Her gün uygulanması gereken bu adımlar ise; güneş kremi kullanmak ve günde en az 1 kere yüzü uygun temizleyicilerle yıkamak.

Her gün yüzü yıkamak, cilt üzerindeki bakterileri yok ettiği gibi, bakım kremi öncesi de cildin hazırlanmasını sağlar.

Dermatologlara göre, güneş kremi en önemli ürünlerden biri. Cildin erken yaşlanması engelleyen bu ürünü, cilt tipinize uygun olarak seçip kullanabilirsiniz.

Öte yandan, cilt bakımı için daha fazla vakti olan insanların izlemesi gereken başka yollar var.

ADIM 3

İlk iki adımın ardından yüze uygulanması gereken diğer ürün ise, A vitamini içeren krem sürmek.

Araştırmalar, A vitaminin cilde pozitif bir etkisi olduğunu ve yeni kolajen doku üretmesine yardımcı olduğunu ortaya koydu.

A vitamini kremleri ayrıca, cilt renginin düzelmesinde, leke oluşumunun önlenmesinde ve cildi iyileştirmede de etkin rol oynuyor.Ancak hassas cilde sahip olanların bu ürünü kullanması sakıncalı olabilir.

ADIM 4

Başka bir uygulama ise, yüze antioksidan uygulamak. C vitamini kremleri bu iş için oldukça ideal.

C vitamini kremleri, cilt pigmentasyonunu düzenler ve yeni kolajen dokunun oluşmasını sağlar. Yeşil çay ve E vitamini de cilde aynı şekilde antioksidan etkisi verebilir.

ADIM 5

Alfa ve beta hidrıoksi asit, cilt bakımının 5. adımı. Alfa hidroksi asit, pigmentasyonu düzenler, yeni kolajen oluşturur ve cildin parlamasına yardımcı olur.

Beta hidroksi asit ise akne oluşumunu engeller ayrıca saç dökülmesini de sonlandırır.

ADIM 6

Son adım ise kök hücre serumu. Kök hücre serumu, gençleşmeye yardımcı olan etkiler barındırır.



