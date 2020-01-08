6 adımda ışıldayan ten makyajı yapımı

Cildimizi etkileyen soğuk ve yağış nedeniyle kışın sağlıklı ve parıldayan bir cilt yaratmak zor olabilir. Ünlülerin makyaj sanatçısı Emma Osborne'a göre, soğuk aylarda cildinizin parlak görünmesini sağlamak için birkaç iyi fırça ve iyi bir kapatıcı ihtiyacınız var. Chrissy Teigen, Emma Watson ve Nicole Scherzinger gibi ünlü isimlerle çalışan Emma, ​​doğal güzelliğinizi sadece 6 basit adımda geliştirebileceğinizi ortaya çıkardı.

1-Baz ile cildini makyaja hazırla

Işıltılı bir cilt için öncelikle, doğal olarak parlak görünüm ve mükemmel bir makyaj tabanı oluşturmak gerekir. İçinde aydınlatıcı bulunmayan mat bir makyaj bazı ile işe başlayın. Işıltılı makyajda pudra kullanmanıza gerek kalmayacağı için cildinizdeki parlamayı ve yağı önlemesi için matlaştırıcı baz kullanmanız çok önemli.

2-Kapatıcıyı uygulayın

Gözlerinizin altındaki koyu halkalardan kurtulmanın en iyi yolunu arıyorsanız, alabileceğiniz en iyi kapatıcıya yatırım yapmanız gerekir. Son derece pigmentli ve doğru formüllü bir kapatıcı seçin. Kapatıcı, göz altı torbalarınızı ve siyah halkaları kapatarak cilt tonunuzu eşitler. Gözün iç köşesinden dışarı doğru çalışın ve her gözün altına yedi nokta uygulayın. Çok fazla kullanmayın, yoksa kapatıcı alt göz kapaklarınızdaki kırışıklıklarda birikebilir.

3-Doğru fırçayla karıştırın

Yumuşak, kısa bir fırça kapatıcıyı doğal olarak karıştırmanızı sağlar. Muhtemelen görmeye alıştığınız sert, düz kapatıcı fırçaların aksine yuvarlak, kabarık kıllara sahiptir. En iyi sonuçlar için Emma Osbourne, kapatıcıyı dışa doğru yaymayı öneriyor.

4-Süngerle bitir

Bir sünger kullanmak, cildinize sürdüğünüz yayılmasına ve ciltle bütünleşmesine yardımcı olabilir.

Lateks içermeyen bir sünger seçin. Lateks içermeyen süngerler, ürün emilimini etkili bir şekilde önler ve maksimum renk getirisini korur. Ayrıca, pürüzsüz bir airbrush etkisi sağlar.

5-Doğru fondöteni seç

Her zaman cildinize uyum sağlayacak kremsi ve nemlendirici bir fondöten kullanın. "Çoğu zaman insanların bunu yanlış yaptığını görüyorum” diyor Emma. Ayrıca Emma, genellikle insanların oksitlenen ve ciltlerinde kuruyan fondötenleri seçtiğini belirtiyor.

6-Fondöten uygula

Fondöteni, yüzünüzün ortasından başlayarak dışa doğru fırçayla hafif dokunuşlarla sürün. Fondötenin saç çizginizin etrafında toplanmamasına dikkat edin. Fondöteni hafif ve doğal tutmak nemli, sağlıklı görünen cilt yanılsamasını sağlayacaktır.

Emma, ​​doğru fırçayı seçmenin iyi bir makyaj için anahtar olduğunu söylüyor, çünkü 'kullandığınız fondöten fırçası, cilt yüzeyini tamamen değiştiriyor.