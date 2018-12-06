Hadi Bilgi yarışması bu akşam 20.30'da başlıyor. İpucu sorusunu merak edip araştıranlar 30 bin TL'lik yarışma ile karşılaştılar. Uygulama kullanıcılara "Like mıknatısı bir selfie'nin, bıkmadan tekrar tekrar izlediğimiz filmlerin ve evde yokken hissettiğimiz güvenin baş aktörü o! Bugünkü ipucumuz da kamerayla alakalı. Bir kutuya açılan delikle dışarıdaki görüntünün içeriye ters olarak yansıtıldığı "kameranın atası" kabul edilen aletin adını bilen var mı? İşinizi biraz daha kolaylaştırmak için “İğne Deliği Kamera” nın diğer adı desek?" sorusunu sorarak cevap arıyor.

CEVAP: PINHOLE

İğne deliği kamera lenssiz bir kamera türüdür. Bir yanında küçük bir delik olan ışık geçirmez bir kutu ile donanmıştır. Manzaradan gelen ışık bu kutunun üzerindeki delikten geçerek kutunun karşı tarafına ters çevrilmiş bir görüntü yansıtır.