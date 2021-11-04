Türkiye 6 ay sonra şehit unvanı verildi! Silah arkadaşı başından vurmuştu

6 ay sonra şehit unvanı verildi! Silah arkadaşı başından vurmuştu

Türkiye

6 ay sonra şehit unvanı verildi! Silah arkadaşı başından vurmuştu

Kilis'te uyuduğu esnada silah arkadaşı tarafından öldürülen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya'ya 6 ay sonra mahkeme kararı ile şehir unvanı verildi. Defnedildiği mezardan alınan Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya, yarın düzenlenecek törenle bu kez şehitlikte toprağa verilecek.

04 Kasım 2021, Perşembe 17:13 Son Güncelleme:
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Olay, 30 Nisan'da Suriye sınırındaki Şehit Musa Özalkan Piyade Hudut Karakolu'nda meydana geldi. Piyade Astsubay Çavuş Hakan Katırcı, karakolda birlikte görev yaptığı arkadaşı Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya'yı uyurken bilinmeyen nedenle tüfekle başından vurdu. Katırcı, daha sonra tüfeği göğsüne dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdi. Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya, Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi. Ailesi, oğullarına şehit unvanının verilmesi için Milli Savunma Bakanlığı'na başvurdu.

ŞEHİT KABUL EDİLDİ, YENİDEN DEFNEDİLECEK

Genelkurmay Başkanlığı da yapılan inceleme ve soruşturma sonunda aileye Mehmet Can Kaya'nın şehit olduğunu belirten tebligatta bulundu.

Askeri yetkililerin, Feride- Oğur Kaya çiftine çocuklarının şehit kabul edildiğini belirtmesinin ardından, ailenin yaşadığı ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Defnedildiği mezardan alınan Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya, yarın düzenlenecek törenle bu kez şehitlikte toprağa verilecek.

Kadir GÜNEŞ- Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)

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