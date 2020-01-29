6 maddede Hekimoğlu
Kanal D’deki ‘Hekimoğlu’nun fenomen doktorunu oynayan Timuçin Esen ekrana damga vuran bu karakteri nasıl yarattığını açıkladı.
29 Ocak 2020, Çarşamba 07:53 Son Güncelleme:
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1- Baston kullanmak için aylarca çalıştım. Vücuduma kalıcı bir hasar vermesin diye dikkatli yürüyorum.
2- Doktor danışman bir arkadaşım var. Sayesinde gerçek hastane ortamlarına giriyorum.
3- Teşhisi konulamayan hastaların durumu araştırılırken o aşamalarda bizzat bulunuyorum.
4- Doktor ve hasta ilişkilerini gözlemliyor, bu konudaki kaynak ve kitapları okuyorum.
5- Senaryodaki vakaları konu alan tıp kitaplarını inceliyorum.
6- Dizinin orijinali ‘House M.D’nin bütün bölümlerini oturup yeniden izledim.
***Timuçin Esen’in performansı sosyal medyayı sallıyor.