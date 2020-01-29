6 maddede Hekimoğlu

1- Baston kullanmak için aylarca çalıştım. Vücuduma kalıcı bir hasar vermesin diye dikkatli yürüyorum.

2- Doktor danışman bir arkadaşım var. Sayesinde gerçek hastane ortamlarına giriyorum.

3- Teşhisi konulamayan hastaların durumu araştırılırken o aşamalarda bizzat bulunuyorum.

4- Doktor ve hasta ilişkilerini gözlemliyor, bu konudaki kaynak ve kitapları okuyorum.

5- Senaryodaki vakaları konu alan tıp kitaplarını inceliyorum.

6- Dizinin orijinali ‘House M.D’nin bütün bölümlerini oturup yeniden izledim.

***Timuçin Esen’in performansı sosyal medyayı sallıyor.









İlgili Haberler ‘Hekimoğlu’ndan önemli mesaj



