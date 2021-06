6 maddede sınav stresini yenmenin yolu

1) HAYAL ET

Sınava hazırlanma stresiyle ne için çabaladığını unutma! Amacın sadece sınava girmek değil, geleceğini sana yakınlaştıracak okula başlamak. Şimdi gözlerini kapat ve kendini kazanmak istediğin okulda hayal et, şu an okulun bahçesinde olduğunu, yeni arkadaşlarınla sohbet ettiğini düşün. Seni o okulda bekleyen güzel ve mutlu günlerini düşün. 26-27 Haziran’da hayallerine kavuşmak için çalışmaya devam et!

2) ANI YAŞA

“Ya sınavda sorunun cevabı aklıma gelmezse, ya süre yetmezse, ya başarısız olursam” düşüncelerini bırak! Yanlış yaptığın soruların çözümlerini öğren, ne kadar çok soru çözersen o kadar hızlanırsın! Ama ne kadar çok kaygılanırsan o kadar yavaşlar ve başarısız olursun unutma!

3) PES ETME

“Zaten az gün kaldı, deneme sınavlarında da iyi değilim” diyerek çalışmayı bırakma! Ne kadar çok soru çözersen o kadar hızlanacaksın. Kolay Kampüs (www.kolaykampus.com) platformundaki Sıfır Hata sistemi ile çözemediğin soru kalmayana kadar denemeye devam et.

4) ‘KAYGI VE KEŞKE’Yİ UNUT

“Keşke sene başından beri çok çalışsaydım, keşke daha çok zamanım olsaydı” demeyi bırak. Keşkeler seni yorar, kaygılandırır. Enerjini soru çözmeye harca, ne kadar çok soru çözersen kaygın da azalacak unutma!

5) OLUMLU DÜŞÜN

“Ya başarısız olursam ya kazanamazsam” diye olumsuz düşünürsen sınavda bildiklerini de hatırlayamazsın. Başaracağına inan, çalışmaya ve soru çözmeye devam et! Daha çok soru çözdükçe, yanlışların azaldıkça karamsarlığın da kendiliğinden geçecek.

6) LAFTA KALMASIN

“Sınava az kaldı, sonra daha fazla test çözerim, bugün yoruldum yarın daha çok çözerim” demeyi bırak. Bir soru bile çözsen binlerce kişinin önüne geçeceğini ve puanını arttıracağını unutma!

