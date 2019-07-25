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6 Şubat'ta imzalanmıştı... Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

25 Temmuz 2019, Perşembe 07:25
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6 Şubat'ta imzalanmıştı... Resmi Gazete'de yayımlandı!

Buna göre, İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğü'nün çekince ile birlikte onaylanması ile 6 Şubat'ta Brüksel'de imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanması uygun bulundu.

Söz konusu kanun hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi. AA

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