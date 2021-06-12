Türkiye 6 yaşındaki Duru oyuncak almaya giderken hayatını kaybetti

6 yaşındaki Duru oyuncak almaya giderken hayatını kaybetti

Türkiye

6 yaşındaki Duru oyuncak almaya giderken hayatını kaybetti

Antalya'da halası ile oyuncak almaya giden 6 yaşındaki Duru Akça, yaya geçidinden karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması ile ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Duru'dan kötü haber geldi.

12 Haziran 2021, Cumartesi 15:14 Son Güncelleme:
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Kaza, dün akşam, Antalya Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Halası Rukiye Akça ile oyuncak almak için evden çıkan Duru Akça (6), yaya geçidine geldi. Hala- yeğen, yolun karşısına geçmek isterken, 2 aracın durmasına rağmen B.Y.B., kullandığı otomobille durmayıp, Duru Akça'ya çarptı. Ağır yaralanan Akça, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Duru Akça, yaşamını yitirdi. 

Kaza sonrası otomobil sürücüsü B.Y.B. adlı kadın ise polis ekiplerince gözaltına alındı.  

DURU'NUN ANNESİNİN FERYADI

Duru Akça'nın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen anne Teslime Akça, "Şimdi şuradan çıkıp, el sallasa 'Olanlar şaka' dese. Ben nasıl dayanacağım sensizliğe?" diyerek gözyaşı döktü.

Ailesi tarafından morgdan alınan Duru Akça'nın cenazesi, Karaman Ermenek'te toprağa verilecek.

DHA

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