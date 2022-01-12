-60 derecede zorlu görev! 1,5 milyon yıl öncesine gidip inceleyecekler

Dünyanın iklim geçmişini ortaya çıkarmak, ve küresel ısınmanın etkilerini daha iyi anlayabilmek için Güney Kutbunda yeni bir araştırma başlatıldı. 7 yıl sürecek proje ile yaklaşık 3 kilometre derinlikten buz örneği alınacak.

1,5 MİLYON YIL ÖNCESİNE GİDECEK

Bilim insanları bu sayede 1,5 milyon yıl önceki iklim şartlarını inceleyip, aradan geçen sürede yaşanan değişimi gözler önüne sermeyi hedefliyor.

İtalyan ve Fransız bilim insanlarından oluşan ekip şimdiye kadar 130 metre derinliğe inmeyi başardı.

Maliyeti 11 milyon euro olarak hesaplanan proje ile 7 yıl sonunda, 2 bin 700 metre derinliğe inilmesi planlanıyor.

Bilim insanları -60 derecelik aşırı soğukla da mücadele ediyor. Epica adlı projenin 1996 ve 2005 yılları arasındaki ilk ayağında 800 bin yıllık buz örneklerine ulaşılmıştı.