Türkiye 60 yaş ve üstü kişiler için aşılama başladı

60 yaş ve üstü kişiler için aşılama başladı

Türkiye

60 yaş ve üstü kişiler için aşılama başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde, Yozgat'ta 60 ve yaş üzeri vatandaşlar ile eşlerinin yanı sıra risk grubundakilerin ilk doz aşıları yapılmaya başlandı.

29 Mart 2021, Pazartesi 14:35 Son Güncelleme:
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MHRS Mobil, e-Nabız veya www.mhrs.gov.tr'den randevu alan vatandaşlar, aşılarını yaptırmaya başladı.

Yozgat Şehir Hastanesinde aşı yaptıran 60 yaşındaki Ali İhsan Güloğlu, gazetecilere, hem kronik hastalığının bulunduğunu hem de yaş itibarıyla randevu siteminin açıldığını belirterek, aşısını yaptırdığını söyledi.


Kronik hastalığı bulunan 50 yaşındaki Mutlu Büyükyılmaz da aşının ilk dozunu yaptırdığını dile getirerek, "İnşallah ikinci dozunu da yaptırırız. Hayırlısıyla bu sıkıntının memleketimizden ve dünyadan uzaklaşmasını istiyoruz." dedi.

Memduha Koçak ise "Günümü bekliyor ve sürekli takip ediyordum. Eşim ve kendime randevu aldım. Bugün de gelip aşımızı yaptırdık. Stresimiz gitmiş oldu." diye konuştu.

AA


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