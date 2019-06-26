Anadolu Üniversitesi (AÜ) bünyesinde eğitime başlayacak Tazelenme Üniversitesi için kayıtlar başlıyor. Tazelenme Üniversitesi ile kuşaklar arası diyaloğun gelişmesi, yaşlıların yeteneklerinin korunması amaçlanıyor. Peki, Tazelenme Üniversitesi kayıt işlemleri ne zaman? İşte Tazelenma Üniversitesi ile ilgili detaylar…

TAZELENME ÜNİVERSİTESİ KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) bünyesinde ekim ayında eğitime başlayacak Tazelenme Üniversitesi için kayıt işlemlerinin 28 Haziran’a kadar devam edeceği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, yaşlılıkta bilgi, beceri ve yeteneklerin korunmasını, yenilerinin kazanılmasını sağlayarak kaliteli ve başarılı yaşlanmanın temelini atmak üzere AÜ bünyesinde ekim ayında hizmete girecek Tazelenme Üniversitesinin kayıtlarının başladığı belirtildi.

AMAÇ YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK

Kayıtların, üniversitenin Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezinde bulunan Tazelenme Üniversitesi Ofisinde gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye’de yeni bir yaşlılık algısı oluşturarak, kişilerin yaşam kalitelerini arttırmayı ve başarılı yaşlanmalarını sağlamayı hedefleyen Tazelenme Üniversitesine 60 yaşından gün almış okur, yazar herkes katılabiliyor. Tazelenme Üniversitesinde öğrenci olmak isteyenlerin, 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopileri ile kendilerine verilecek olan kayıt formunu doldurmaları gerekiyor."

SINAVSIZ VE ÜCRETSİZ

"Yaşlanarak öğrenme, öğrenerek yaşlan" sloganı ile faaliyete başlayacak olan Tazelenme Üniversitesinde, 60 yaş üzeri bireyler sınavsız ve ücretsiz bir şekilde 4 yıl boyunca eğitim alabilecek.

DERSLER BELLİ OLDU

Eğitim süresince iletişim, hukuk, psikoloji, fizyoloji, akılcı ilaç kullanımı gibi teorik derslerin yanı sıra erkekler için güzel yemek pişirme ve örgü örme, kadınlar için ise tamirat gibi uygulamalı dersler de yer alacak.

Yunus Emre Kampüsünde yapılacak dersler, alanında uzman akademisyenler tarafından gönüllü olarak gerçekleştirilecek.

AA