Türkiye 62 yaşındaki adam için ekipler seferber oldu

62 yaşındaki adam için ekipler seferber oldu

Türkiye

62 yaşındaki adam için ekipler seferber oldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 62 yaşındaki adamı bulmak için ekipler seferber oldu. Geniş çaplı arama başlatan ekipler herhangi bir bulguya rastlamadı.

14 Ocak 2022, Cuma 21:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Alınan bilgiye göre, Gölcük’ün Saraylı Mahallesi’nde tek yaşayan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan 62 yaşındaki Erol Eryürek için ekipler çalışma başlattı. AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin katıldığı geniş çaplı aramada Eryürek’in gidebileceği yerler adeta didik didik edildi. 2 günden beri kayıp olan adamı aramak için seferber olan ekipler, henüz bir bulguya rastlayamazken, arama çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi.

İHA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
İlham veren kadınlar
Banu Şen
Şirin Sever
'Diva'lık alışkanlıkları yaktı askerlerin başını!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Ortak dil
Rauf Tamer
Erkut Can
Kara’nın karasını yaşadık
Erkut Can
Murat Gülderen
Evli çiftlerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Unutulmaz izler bıraktı
Hakan Çelik
Murat Çelik
82 yaşında üniversiteden mezun oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Enes’i neden kaybettik?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Antrenmana giden 15 yaşındaki futbolcuya tren çarptı