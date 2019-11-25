Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Bu yılın 328 gününde, 303 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 304’üncü kurban Ayşe Arslan oldu. Eskişehir’de Ayşe’ye (45), 6 ay önce boşandığı Yalçın Özalpay, 11 Ekim günü sokakta pusu kurup satırla saldırmıştı. Cani koca tutuklanmıştı. Ağır yaralanan Ayşe, 44 gündür hastanede verdiği hayat mücadelesini dün kaybetti. Ayşe’nin kalbi durdu. Baba Serdar Arslan, kızının cenazesini almak için morg kapısında acı içinde bekledi. Acılı baba gözyaşları içinde şunları söyledi: “Adam bizi tehdit etti. Şikayetçi oldum. ‘Yapmadım’ dedi bıraktılar. Ben, adama bir çift laf ettim, savcılık hakkımda yakalama kararı çıkardı. Hakim karşısına çıkana kadar polis başımdan ayrılmadı. Ama kızım satırla doğranana kadar bir şey yapmadılar. Bir sürü kadın ölüyor. Yazık değil mi! Buna kim ‘Dur’ diyecek.“

İki çocuk annesi Ayşe Arslan'ın (sağda) babası Serdar Arslan (solda) gözyaşları içinde feryat etti.

Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi), 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açıldı. 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe girdi. Sözleşme; kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi, kadının korunması, faillerin yargılanması, cezalandırılması için hazırlandı. 6284 sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması; bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenliyor.

﻿﻿﻿﻿﻿Eskişehir’de erkekler eylem yaptı.

Haklarınızı bilin

Kanundan yararlanarak şiddet uygulayana karşı uzaklaştırma kararı aldırmak, kişisel bilgilerinizi gizletmek, şiddet uygulayıcının silahına el koydurtmak, yakın koruma, tedbir nafakası, geçici maddi yardım, geçici velayet talep etmek, geçici genel sağlık sigortasına başvurmak, müşterek konuta şerh koydurtmak gibi bazı önlemler alınabiliyor.

YELİZ: İstanbul Büyükçekmece’de pilates hocası Yeliz Ç.’yi dün evde çıkan tartışmada silahla ayağından vuran eşi Sinan Ç. gözaltına alındı.

Şiddet gördüğünüzde nereye başvurmalısınız?

Şiddet gördüğünüzde karakola, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müdürlüklerine, savcılık, kaymakamlık, valilik, belediye ve kadın örgütlerine başvurabilirsiniz. Günün her saatinde Alo 183’ü ya da 155 Polis İmdat’ı arayabilirsiniz.

GÜLEDA: Isparta’da 18 Kasım’da üniversiteli Güleda Cankel’i (19) sokakta döven eski sevgilisi Zafer Pehlivan gözaltına alınmış ama bırakılmıştı. Yanına döndüğü Güleda’yı boğarak ve kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. Cani bırakılmasa Güleda şimdi aramızda olacaktı.

Kız kardeşler ilham verdi

Dominik Cumhuriyeti’nde Patria, Minerva, Maria Mirabel kardeşlerin cesetleri 25 Kasım 1960’ta uçurumun dibinde bulunmuştu. Olay kayıtlara ‘Kaza’ diye geçmişti. Ama gerçek farklıydı. Ülkelerinde siyasal özgürlük için mücadele eden kardeşler Latin Amerika’daki diktatör Trujillo’ya meydan okudukları için tecavüz edildikten sonra vahşice öldürülmüştü. Birleşmiş Milletler Aralık 1999’da, 25 Kasım’ın ‘Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü’ olarak benimsenmesini kararlaştırdı.

2015 yılında öldürülen kadın sayısı 303

2016 yılında öldürülen kadın sayısı 328

2017 yılında öldürülen kadın sayısı 409

2018 yılında öldürülen kadın sayısı 440

1 Ocak- 24 Kasım 2019 tarihleri arasında öldürülen kadınların sayısı 304

Halime Çelikel/ POSTA



