647 bin aday neden tercih yapmadı?

Üniversite sınavlarına giren aday sayısı her yıl bir önceki yıla göre artıyor. Bu yıl 2 milyon 538 bin 31 aday Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvuruda bulundu. Barajı geçen 1 milyon 761 bin 394 aday tercih hakkı kazandı. Sınava başvurup, barajı geçemeyen aday sayısı 776 bin 637 oldu. Geçen yıl 1 milyon 761 bin 394 aday tercih hakkı kazanmasına rağmen bu adayların sadece yüzde 63.2’si tercih yaptı. Sınava başvuran 2.5 milyon adaydan sadece yüzde 43.9’u ancak süreci tercih aşamasına kadar götürebiliyor. Kitlenin yüzde 56.1’lik kısmı, tercih dönemine kadar süreci bitirmiş oluyor. Adayların büyük bir bölümünün daha iyi bölüm ve üniversite kazanma umuduyla tercih yapmadığını belirten uzmanlar, üniversitede eğitim görürken sınava tekrar giren fazla sayıda aday olduğuna dikkat çekti.

BAŞARISIZLIK ALGISI

Eğitimci Salim Ünsal: Merkezi sınavlar tarihi boyunca tercih hakkını kullanmak istemeyen adaylar hep oldu. Sınava başvuran aday sayısı arttıkça bu şekilde tercih bildiriminde bulunmayan aday sayısı da eşdeğer oranda arttı. Bunun arka planında ağırlıklı olarak öğrencinin başarısızlık algısı yatıyor.

MEZUNA KALAN ADAY SAYISI FAZLA

Elde ettiği puan ve sıralama ile idealize ettiği program veya üniversiteye yerleşemeyeceğini anlayan öğrenci, tercih bildiriminde bulunmayı boş teferruat olarak algılıyor. Mezuna kalarak sürece yeniden hazırlanmanın daha rasyonel olacağını düşünerek bu yolu seçiyor. Geçen yıl sınava katılan 2.5 milyon öğrencinin 916 bini daha önceden sınav deneyimi yaşayıp bir üniversiteye yerleşemeyenlerden oluştu. Bu adaylar okula devam ederken sıkı bir hazırlık yapamadı ve mezun olduklarında daha iyi bir hazırlık yapabilecekleri düşüncesi baskın oldu. Tercih yapmayanlar elbette sadece mezuna bırakmak isteyen adaylardan oluşmadı. Üniversitede eğitim görürken sınava tekrar giren azımsanmayacak sayıda aday oldu.

ADAYLAR DAHA SEÇİCİ

Geçen yıl üniversitede okuyan veya üniversite mezunu 580 bin aday yeniden sınava girdi. Bu adaylar da çoğunlukla okudukları veya mezun oldukları programlardan daha iyi bir programı kazanma umutları yoksa tercih yapmadı. Tercihte bir yaş ve sayı sınırının olmaması da adayları tercih başvurusu konusunda daha esnek davranmaya itiyor. Diplomalı genç işsizlik oranlarının yükselmesi ile birlikte akademik eğitim de sıradanlaşma eğilimine girdi. Adaylar ‘artık üniversiteli olayım da ne olursa olsun’ yerine daha seçici davranıyor.

Bu sene yığılma fazla oldu

Oğuzkaan Koleji rehberlik Koordinatörü Yalın Kaya: Geçen sene YKS ilk defa uygulandı ve başarılı öğrencilerin büyük bir kısmı hazırlanmak için yeterince zamana sahip olmadıkları gerekçesi ile bir kez daha hazırlanmaya karar verdi. hem bu başarısı yüksek hem de YÖK barajlarının altında kalan kalabalık bir grup, bu seneki sınava girdi ve bir yığılmaya sebep oldu.

BAŞARI BARAJI SIRASI

Daha zor gözüken bir sınavda, aynı netler ile geçen seneye göre daha düşük sıralamalarda yer alan öğrenciler oldu. Örneğin, geçen sene 30 bininci olup bu sene tekrar sınava giren bir öğrenci, bu sene de benzer bir başarı yakalayıp 25 bin ile 35 bin arasında bir sıralamada yer aldı. Buna benzer araya giren her öğrenci ile bu seneki öğrenciler de aşağıya doğru ötelendi. Bu sayede geçen sene ile kıyasla bu seneki netleri ile 270 bininci olup mühendislik yazabilecek bir öğrenci, 305 bininci olup baraj dışı kaldığı için yazamadı. Buna benzer öğrenci sayısı o kadar çok ki Türkiye’de toplamda 16 bin 690 mühendislik kontenjanı boş kaldı.

BELİRSİZLİKLER VAR

sisteminde, ilk sınavda daha çok test çözen sayısal öğrencileri, genelde hiç fen bilimleri çözmeyen eşit ağırlıklı öğrencilerin önünde yığılıyor. YÖK bunu fark edip 150 bin olan hukuk barajını 190 bin olarak güncellemişti. Ancak, testlerdeki başarılar yıllar içinde değişiklik gösterirken ve öğrenciler bir önceki senenin TYT netlerini bu sene kullanırken, bu sıralama ve yığılmalar kontrolsüz hale geldi. Bu belirsizlikler birçok öğrencinin açıkta kalmasına sebep oldu.



