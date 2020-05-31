65 yaş üstü vatandaşlar parklara akın etti

Corona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son günü 65 yaş ve üstü vatandaşlara verilen sokak izni ile kesişti. Kısıtlamanın son gününde şehirde yaşayan evlerinde kalırken 65 yaş ve üstü vatandaşlar dışarıya çıktılar. 14.00 ile 20.00 saatlerinde verilen iznin başlamasıyla yaşlılar sokakları doldurdu. Evde uzun süredir hareketsiz kalanlar bol bol yürüyüş yaptılar. Park ve bahçelerde bankları doldurdular. Göremedikleri arkadaş ve tanıdıklarıyla buluştular.

Gazete dağıtımcıları da onlar için seyyar araçlarla mesai yaptı. Maske ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri de gözden kaçmadı.

Verilen sokak izinlerinden memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar sürenin daha fazla artırılması talebinde olduklarını dile getirdi.

SAMSUN (İHA)







