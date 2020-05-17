Türkiye 65 yaş üstü vatandaşlara Bakan Koca'dan uyarı

65 yaş üstü vatandaşlara Bakan Koca'dan uyarı

Türkiye

65 yaş üstü vatandaşlara Bakan Koca'dan uyarı

Sağlık Bakanı Koca, bugün saat 12 – 18.00 arası sokağa çıkacak olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.

17 Mayıs 2020, Pazar 11:38 Son Güncelleme:
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Yeni tip Corona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar bugün saat 12 – 18.00 arası sokağa çıkacak. Sokağa çıkacak 65 yaş üstü vatandaşlara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli bir uyarı geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına dakikalar kala sosyal medyadan önemli bir mesaj paylaştı. Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Corona virüse karşı başarımızda, 65 YAŞ ÜSTÜ OLARAK, evde kaldığınız günlerin rolü büyük. Çıkıp, biraz soluklanmak hakkınız. Bugün saat 12.00-18.00 arası sokaklar sizin. Kendinizi korumak için MASKE takmayı sakın ihmal etmeyin. Ve 1,5 m SOSYAL MESAFE kuralına mutlaka uyun.


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