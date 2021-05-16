İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşı uygulaması hakkında, 'Hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek, hafta sonlarında ise sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.' dedi.















