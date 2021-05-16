Türkiye 65 yaş ve üstü için İstanbul Valisi'nden son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması

65 yaş ve üstü için İstanbul Valisi'nden son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması

Türkiye

65 yaş ve üstü için İstanbul Valisi'nden son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ve aşıyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklaması geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın aşı hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için açıklaması...

16 Mayıs 2021, Pazar 12:53 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşı uygulaması hakkında, 'Hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek, hafta sonlarında ise sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.' dedi.



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