65 yaş ve üstü için sokağa çıkma izni saat kaçta bitecek?

65 yaş ve üzeri sokağa çıkma izni başladı. Son kabine toplantısında yapılan değerlendirmede bu yaş grubu için kısıtlamanın devam etmesi kararı alınmıştı. Dışarı çıkacak vatandaşlar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da sosyal mesafe ve maske uyarısı geldi. Peki, 65 yaş üstü için sokağa çıkma izni saat kaçta sona erecek?

65 yaş üstü için uygulanacak olan kararı kabine toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. 15 ilde kısıtlamanın devam edeceği kararının da duyurulduğu açıklamada 65 ve üzeri yaş grubu için kısıtlamaya devam kararı verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

65 yaş üstü saat kaçta sokağa çıkacak? İzin kaçta bitecek?

Pazar günleri dışarı çıkabilen yaş grubu 31 Mayıs 2020 Pazar günü de belirlenen saatler arasında dışarıda olabilecek. İlk etapta 11:00-15:00 saatleri arasında çıkabilen 65 yaş üstü için ardından 12:00-18:00 saatleri kararı verilmişti son kabine toplantısında alınan kararda ise bu yaş grubunun 14:00-20:00 saatleri arasında dışarı çıkabileceği ifade edildi. Yani 31 Mayıs 2020 Pazar günü 14:00-20:00 arasında dışarı çıkılabilecek.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; “65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek.”

Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş ve üstüne uyarı

Bakan Fahrettin Koca’nın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle: 65 yaş üstü büyüklerimiz için büyük gün. 14.00-20.00 arası dışarıdalar. Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda MASKE KULLANMAK VE SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK da o kadar önemli. Kırk yıllık dostlar arasında bile! Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler.







