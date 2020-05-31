Haftada bir gün 65 yaş üstü sokağa çıkma izni devam ederken, 7.5 milyona ulaşan 65 yaş için kısıtlamanın haziran ayının ortasında ya da sonunda kalkması gündeme geldi. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma izninin devam edeceğini söyledi. , "65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek." dedi.

İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? sorusunun yanıtıyla ilgili detaylar..

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği belirtildi.

65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

En riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamanın haziran ayının ortasında ya da sonunda kalkması bekleniyor.

Karar vaka sayılarındaki artış ya da azalmaya göre verilecek. Seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından vaka artışı olup olmayacağı gözlendikten sonra 65 yaş ve üzeri için uygulanan kısıtlamaların tamamen kalkması gündeme gelecek. Riskli çalışma gruplarından diş hekimleri için de kısıtlamanın ağustos ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanların, idari izinli sayılacağı açıklandı. Ağustos ayında planlanan hac ziyaretlerinin ise bu yıl yapılmaması bekleniyor. Suudi Arabistan’ın koronavirüs salgını nedeniyle yasakları devam ettirdiği, bu yasakların seyrine göre yeni kararlar alınabileceği ifade ediliyor. 2020-2021 yılı umre ziyaretleri içinse en erken 1 Eylül tarihine işaret ediliyor.

Bu kararlar perşembe günü Ankara’da ilk kez yüz yüze düzenlenecek bakanlar kurulunda kesinleşecek.

65 yaş üstü Seyahat belgesi

15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması pazar günü sona eriyor. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra seyahat etmek serbest olacak. Fakat 65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek.



