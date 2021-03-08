Türkiye 65 yıldır devlet büyüklerini giydiren Celalettin amcanın hikayesi

65 yıldır devlet büyüklerini giydiren Celalettin amcanın hikayesi

Türkiye

65 yıldır devlet büyüklerini giydiren Celalettin amcanın hikayesi

Aralarında Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in de bulunduğu 6 Cumhurbaşkanı'nın gömlek ustalığını yapan Celalettin Benli, 65 yıldır Beyoğlu’nda ısmarlama gömlek dikiyor. Hatta kendisi Türkiye'nin ilk ısmarlama gömlekçisi! Bu videoda ise Benli'nin hem geçmişini, hem de mesleğinin inceliklerini kendisinden dinledik.

08 Mart 2021, Pazartesi 16:07 Son Güncelleme:
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Bu arada Celalettin amcanın Beyoğlu Kallavi Sokak'taki 30 metrekarelik tarihi dükkanının duvarı fotoğraflarla dolu. Yolunuz düşerse bir uğrayın deriz...


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