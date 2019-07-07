İki Antalyalı başpehlivan, tezahüratlar eşliğinde çıktıkları çayırda final öncesi önce yağlandı, ardından da peşrevleriyle seyirciyi selamladı.

Daha önce Kırkpınar'da iki kez birbirlerine rakip olan ve birer galibiyetleri bulunan Ali Gürbüz ile Orhan Okulu'nun güreşini, Hüsnü Patron yönetti.

2015 ve 2018 yıllarının başpehlivanı Orhan Okulu ile 2011 ve 2012 yıllarının başpehlivanı Ali Gürbüz'ün karşılaşması, sporcuların birbirini tartmasıyla başladı.

İKİ GÜREŞÇİYE DE İHTAR

Orhan Okulu'nun kasnaktan tutma çabalarını Ali Gürbüz uzun kolları aracılığıyla iterek savuşturdu. Güreşin yirmi dakikası Orhan Okulu'nun çabaları, Ali Gürbüz'ün savunması şeklinde geçti. Kule hakemliği de güreşin pasif olduğu gerekçesiyle her iki güreşçiye de ihtar verdi.

Bu dakikadan sonra kasnak ve paça dalmaları ile Orhan Okulu güreşe az da olsa hareket getiren isim oldu. Ancak müsabaka, normal süresinde güreş zevkinden uzak bir şekilde devam etti. Seyirci de zaman zaman güreşin hızlanması için ıslıkladı.

ALİ GÜRBÜZ BAŞPEHLİVAN OLDU

40 dakikalık normal sürede yenişemeyen pehlivanlar, kendilerini sakladıkları altın puan bölümünde daha aktif bir güreş sergilediler.

Güreşin 48. dakikasında rakibi Orhan Okulu'nun paçasına daldığı sırada bu pozisyondan kurtulan Ali Gürbüz, bir anda künde pozisyonu aldı. Ali Gürbüz, kontrolü eline geçirmesi sonrası Orhan Okulu'nun dengesini bozarak açık düşürdü.

Puanı alarak güreşi kazanan Ali Gürbüz, bu sonuçla 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başpehlivan Gürbüz’ü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 658’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz'e tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını alan Ali Gürbüz'e bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

BAKAN KASAPOĞLU DA KUTLADI

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Başpehlivan Gürbüz'ü başarısından ötürü kutladı. Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı: "Edirne’de bu yıl 658’incisi düzenlenen Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalinde rakibi Orhan Okulu’yu yenerek altın kemeri kazanan Ali Gürbüz'ü kutluyorum. Ata sporumuz güreşi bir kültür mirası olarak görüyoruz. Ata sporumuzu gelecek nesillere bırakma gayretiyle bu önemli organizasyonda ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum."

AA-DHA