7 bin kilometre uzaklıktan gelip Türkçe öğrendiler

Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Atasagun, "Öğrencilerimiz Çin’in Xian Üniversitesi'nden geldiler. 4 yıllık lisans programı okuyorlar. 1 yılını da Türkiye’de okuyarak Türkçelerini geliştirip Türk kültürüyle tanışıyorlar. 27 Çinli öğrencinin 21 tanesi 8 ay, 6 tanesi de 4 ay bu eğitimi aldı. 6 öğrencimiz 4’üncü sınıf olmasından dolayı, 21 öğrencimiz de 3’üncü sınıf olduğu için eğitim tarihleri farklı. Bugün mezun olan öğrencilerimiz, 3’üncü sınıf. Son 1 yıllarını da Çin’de tamamlayacaklar. Bu süreçte öğrenciler başlangıç seviyesinden şu an ileri seviye dediğimizde C1 seviyesine geldiler ve çok iyi Türkçe konuşuyorlar. Haftada 24 saat, toplamda 800 saat ders gördüler.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ DE ÖĞRENDİLER

Derslerde dil eğitiminin yanında Türk kültürünü de öğrendiler. Türk öğrencilerle diğer uluslararası öğrenciler tanıştılar. Bugün mezun oldular ve Çin’e eğitimlerini tamamlamak için geri dönecekler. Öğrencilerimiz dönelerken BAU Mezunlar Derneği ile irtibatları devam edecek. Yüksek lisans için Türkiye’ye dönüp okumak isteyen öğrencilerimiz var. Burada Türkçe öğrenirken kültürümüzü de öğrendiler. Milli gün, bayram, müze ziyaretleri, tiyatro oyununa katılarak eğitimleri boyunca geçirdikleri süreci çok güzel değerlendirdiler. Hepsini özleyeceğiz" dedi.

KURAYLA İSİM SEÇTİLER

Çinli öğrencilerin isimleri uzun olduğu için eğitimleri sırasında Türkçe isimlerle birbirlerine hitap ettiğini de belirten Mehmet Atasagun, "Genelde Çinliler hep bu yolu seçerler. Burada beğendikleri isimleri havuzda toplayarak kura yaptılar. Kurada çıkan isimlerle (Fatih, Orhan, Kader, Süleyman, Hülya) birbirlerini çağırdılar ve hep bu isimleri kullandılar" diye konuştu.

"OKULUM BİTİNCE TÜRKİYE'YE GELECEĞİM"

Seçtiği Türkçe ismi Orhan olan Yuqı Gong, Türk kültürünü, klarnet çalmayı, Türkçe şarkılar söylemeyi çok sevdiğini söyledi. Yuqı Gong, "Genellikle biz burada Türkçe dil bilgisi öğrendik. Türk kültürünü keşfettik ve tatil için gittiğimiz yerlerde bu kültürü daha yakından tanıdık. Çin’e geri dönüp eğitimimi tamamladıktan sonra buraya dönüp Çince öğretmek ve öğretmen olmak istiyorum. Klarneti öğrenmek için kursa gittim. Burayı çok sevdim" dedi.

Eylül ismini seçen Ruoyı Wang ise, "Türkiye’de çok güzel anılarım oldu. Konuşmamı çok ilerlettim, Türkçem çok gelişti. Havası temiz, insanları misafirperver, deniz manzaralı yerleri çok güzel" diye konuştu.

İHA



