Sosyal Yaşam 7 Eylül reyting sonuçları! 7 Eylül 2020 Pazartesi reyting sonuçları

7 Eylül reyting sonuçları! 7 Eylül 2020 Pazartesi reyting sonuçları

Sosyal Yaşam

7 Eylül reyting sonuçları! 7 Eylül 2020 Pazartesi reyting sonuçları

7 Eylül'de TV'de yayınlanan dizi ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı. MasterChef Türkiye, Çukur, Gençliğim Eyvah, Sefirin Kızı ve Yasak Elma ekranda kıyasıya mücadele verdi. İşte, 7 Eylül 2020 Pazartesi reyting sonuçları...

08 Eylül 2020, Salı 20:49 Son Güncelleme:
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7 Eylül tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklandı. İşte 7 Eylül reyting sonuçları...

7 Eylül reyting sonuçlarında Total'de birinci sırada Çukur, ikinci sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

AB'de Masterchef Türkiye zirvedeki yerini korurken sıralama değişti. AB'de Çukur dördüncü oldu.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - ÇUKUR

2 - MASTERCHEF TÜRKİYE

3 - YASAK ELMA

4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

5 - SEFİRİN KIZI

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - MASTERCHEF TÜRKİYE

2 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

3 - YASAK ELMA

4 - ÇUKUR

5 - SEFİRİN KIZI

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