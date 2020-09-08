7 Eylül reyting sonuçları! 7 Eylül 2020 Pazartesi reyting sonuçları
7 Eylül'de TV'de yayınlanan dizi ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı. MasterChef Türkiye, Çukur, Gençliğim Eyvah, Sefirin Kızı ve Yasak Elma ekranda kıyasıya mücadele verdi. İşte, 7 Eylül 2020 Pazartesi reyting sonuçları...
08 Eylül 2020, Salı 20:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
7 Eylül tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklandı. İşte 7 Eylül reyting sonuçları...
7 Eylül reyting sonuçlarında Total'de birinci sırada Çukur, ikinci sırada Masterchef Türkiye yer aldı.
AB'de Masterchef Türkiye zirvedeki yerini korurken sıralama değişti. AB'de Çukur dördüncü oldu.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - ÇUKUR
2 - MASTERCHEF TÜRKİYE
3 - YASAK ELMA
4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
5 - SEFİRİN KIZI
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 - MASTERCHEF TÜRKİYE
2 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
3 - YASAK ELMA
4 - ÇUKUR
5 - SEFİRİN KIZI
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN