Türkiye 7 gün boyunca trafik akışı 1 şeritten sağlanacak

7 gün boyunca trafik akışı 1 şeritten sağlanacak

Türkiye

7 gün boyunca trafik akışı 1 şeritten sağlanacak

Haliç Köprüsü’nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmasının 2. etabı başladı. Çalışma nedeniyle Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridin 2’si bu gece itibariyle 7 gün boyunca kapalı tutulacak.

08 Ağustos 2020, Cumartesi 02:38 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç Köprüsü’nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışmasına başladı. D-100 Karayolu üzerinde bulunan Haliç Köprüsü’ndeki kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenileme işi, 8-14 Ağustos tarihleri arasındaki çalışmayla bitirilecek. Çalışma, bu gece 24.00 itibariyle başladı. Kapatılan şeritler nedeniyle gece saatlerinde güzergah üzerinde trafik sıkışıklığı yaşandı.

İş kapsamında, köprünün Edirnekapı - Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapatılarak trafik akışı 1 şeritten sağlanacak.

İHA

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