7 ilde hava sıcaklıkları 10 derece artacak

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının 7 ilde artacağını açıklayan meteoroloji, hava sıcaklıklarına karşı 65 yaş üstü yaşlıları ve çocukları uyardı

13 Ağustos 2019, Salı 18:57
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7 ilde hava sıcaklıkları 10 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: 

"Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimlerinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

2 günlük sıcak hava dalgasının arkasından 16 Ağustos 2019 Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak sıcaklıklarda ani azalışlar ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

2 gün boyunca etkili olacak sıcak hava dalgasının oluşturabileceği; 'güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı' gibi olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." 

KIRIKKALE (İHA)

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