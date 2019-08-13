7 ilde hava sıcaklıkları 10 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimlerinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

2 günlük sıcak hava dalgasının arkasından 16 Ağustos 2019 Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak sıcaklıklarda ani azalışlar ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

2 gün boyunca etkili olacak sıcak hava dalgasının oluşturabileceği; 'güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı' gibi olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

KIRIKKALE (İHA)