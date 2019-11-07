Süper Loto oyununun 629’uncu hafta çekilişi 7 Kasım 2019 tarihli Süper Loto çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar belirlendi.

Süper Loto oyununun 629’uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 444 bin 479 lira 71 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 82 kişi 7 bin 651 lira 35’er, 4 bilen 3 bin 969 kişi 171 lira 90’ar, 3 bilen 79 bin 389 kişi 14 lira 45’er kuruş ikramiye kazandı.

7 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Loto'nun 629'uncu hafta çekilişleri noter huzurunda tamamlandı.

İşte 7 Kasım 2019 Perşembe günkü Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran şanslı numaralar:

3-6-16-19-28-45

SÜPER LOTO SORGULAMA EKRANI

Süper Loto'da geçen hafta hangi numaralar kazandırmıştı?

Süper Loto oyununun 628'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 673 bin 977 lira 48 kuruş devretmişti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 77 kişi 7 bin 177 lira 20'şer, 4 bilen 3 bin 808 kişi 157 lira 80'er , 3 bilen 72 bin 726 kişi 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazanmıştı.

ANKARA (AA)