7 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları
Süper Loto oyununun 7 Kasım 2019 tarihli çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşti. Bu haftanın kazandıran şanslı numaraları da MPİ'nin internet sitesinden duyuruldu. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları.
Süper Loto oyununun 629’uncu hafta çekilişi 7 Kasım 2019 tarihli Süper Loto çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar belirlendi.
Süper Loto oyununun 629’uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 444 bin 479 lira 71 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 82 kişi 7 bin 651 lira 35’er, 4 bilen 3 bin 969 kişi 171 lira 90’ar, 3 bilen 79 bin 389 kişi 14 lira 45’er kuruş ikramiye kazandı.
7 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları
Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Loto'nun 629'uncu hafta çekilişleri noter huzurunda tamamlandı.
İşte 7 Kasım 2019 Perşembe günkü Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran şanslı numaralar:
3-6-16-19-28-45
Süper Loto'da geçen hafta hangi numaralar kazandırmıştı?
Süper Loto oyununun 628'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 673 bin 977 lira 48 kuruş devretmişti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 77 kişi 7 bin 177 lira 20'şer, 4 bilen 3 bin 808 kişi 157 lira 80'er , 3 bilen 72 bin 726 kişi 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazanmıştı.
ANKARA (AA)