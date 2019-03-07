7 kez anne olmayı denedi, sorun bağırsaklarında çıktı!

İstanbul’da yaşayan Özlem (34) ve Hayrettin Sucu (37) çifti ilk çocuklarını bundan tam 10 yıl önce doğal yollarla kucaklarına aldı. Genç çift, 2 yıl önce ikinci çocuklarını dünyaya getirmeye karar verdi. Genç kadın doğal yollarla hamile kalamayınca Sucu çifti, tedavi yollarını araştırmaya başladı. Onlarca hastane gezen genç kadına 6 aşılama bir de tüp bebek tedavisi uygulandı. Sucu çifti, 2 yıl süren tedavilerden olumlu bir sonuç alamadı.

Son olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç.Dr. Murat Bozkurt’a başvuran genç kadının ultrason muayenesinde alışılmışın dışında bir durumla karşılaşıldı. Muayenede döllenmiş yumurtayı, yumurtalıklardan rahme taşıma görevi gören tüplere bağırsakların yapıştığı tespit edildi. Ayrıca rahminin T şeklinde olmasından dolayı dar olduğu farkettik. Laparoskopik cerrahi (kapalı ameliyat yöntemi) ile genç kadının bağırsakları tüplerden ayrıldı. Rahim genişletildi. Gördüğü tedaviden 3 ay sonra genç anne adayı doğal yollarla hamile kalarak 2 yıl süren hasretini sona erdirdi.

'İLK DUYDUĞUMDA ÇOK ŞAŞIRDIM'

Şimdi 4 aylık hamile olan ve bir erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Özlem Sucu, tedavi öncesi sürekli karın ve baş ağrısı şikayetlerinin olduğunu belirtti. Anne olamamasının önündeki engelin bağırsaklardan kaynaklandığını duyunca çok şaşırdığını ifade eden Özlem Sucu, "10 yaşında bir kızım var ve bundan 2 yıl önce ikinci çocuğa karar verdik. Doğal yollarla hamile kalamadığımdan daha önce çok hastaneye gittim. 6 kez aşılama bir kere de tüp bebek denemesi yapıldı. Buna rağmen hamile kalamadım. Yapılan kontrollerde bağırsaklarımın tüplere yapışık olduğu söylendi. Ben çok şaşırdım, beklemediğim bir durumdu ve bunu ilk defa duymuştum. Sürekli karın ve baş ağrım oluyordu ancak ağrılarımın buna bağlı olduğunu bilmiyordum. Tedaviden 3 ay sonra hamile kaldım. Şu an çok mutluyum. Anne adayları vazgeçmesinler, tedavi yöntemlerini denesinler ve asla pes etmesinler" dedi.

'BAĞIRSAKLAR TÜPLERİN YÜZEYİNİ KAPATMIŞTI'

Genç kadının yaşadığı sağlık problemini değerlendiren Doç.Dr. Murat Bozkurt, "Yumurta bir tarafta duruyor. Tüp geliyor yumurtayı tutuyor ve döllenme tüp içerisinde gerçekleşiyor. Fakat tüpün fonksiyon görebilmesi için ucunun açık olması gerekli. Bazen hastanın geçirmiş olduğu enfeksiyonlar ya da çikolata kisti hastalığı tüplerin tıkanmasına yol açıyor. Bazen de enfeksiyonlar bağırsakların tüpe yapışmasına ve tüpü tamamen kapatmasına yol açıyor. Yaptığımız kontrollerde Özlem Hanım’ın bağırsaklarının da tamamen tüplerin yüzeyinde yapışık olduğunu ortaya çıkardık. Yaptığımız işlemle önce bağırsakları yukarıya çektik. Daha sonra da tüpleri serbestleştirdik. Tüplerin uçlarının tıkalı olduğunu fark ettik. Yumurtayı tutabilecek bölüm çalışmıyordu. Kapalı ameliyat yöntemiyle tüpleri açtık. Hastamız yaptığımız bu işlem sayesinde 3 ay sonra doğal yollarla gebe kaldı" diye konuştu.

TÜPLER NEDEN TIKANIYOR?

Enfeksiyon sonucu tüplerin tıkanabileceğini anlatan Doç.Dr. Murat Bozkurt, "Bazen hastalar yüksek ateş, alt karın ağrısı ve kasık ağrısı çekebiliyorlar. Burada asıl etkili olan enfeksiyonlar. Enfeksiyonlar tüpleri tıkayabiliyor. Bazen de bağırsak hastalıkları bu tür durumlara yol açabiliyor. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de endometriozis (çikolata kisti) hastalığı. Bu hastalar, ciddi adet sancıları çekiyorlar, ilişki sırasında ağrı duyuyorlar ve kronik pelvik ağrı dediğimiz geçmeyen ağrıları oluyor. Bu tür şikayetleri olan kişilere uygulanacak ultrason muayenesi tanıyı koymaya yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

35’TEN SONRA YUMURTA KALİTESİ BOZULUYOR

Anne adayı ne kadar gençse yumurta kalitesinin de o denli iyi olduğunu vurgulayan Doç.Dr. Bozkurt, anne olmayı planlayan kadınlara şu tavsiyelerde bulundu:

"Kadının yaşı ilerledikçe sürekli yumurta kaybı yaşanıyor. İki önemli yaş var; biri 35 diğeri ise 37. Anne adayları bu yaşları geçince yumurta rezervleri ve kapasiteleri ciddi anlamda düşüyor. Sayısal düşüşün yanı sıra kalite olarak da bir düşüş görünüyor. Yumurtanın kalitesi de 35 ve 37’iyi geçtikten sonra ciddi oranda bozuluyor. 35 yaşından sonra ise bu süre 6 aya iniyor. Bir kadın 12 ayda gebe kalamıyorsa altta yatan bir sorun olabilir. Bir yıl korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamayan kadınlara bir kadın doğum uzmanına başvurmalarını öneriyorum. Kadına uyguladığımız testler zahmetli ve maliyetli olduğundan ben kadınlardan önce erkeklerin araştırılması gerektiğini öneriyorum. Erkeklerde öncelikle sperm parametreleri normal mi, bir sorun var mı onlara bakıyoruz. Sonra da kadının durumunu tetkik ediyoruz."

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/DHA



