Türkiye 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasından geriye enkaz kaldı

7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasından geriye enkaz kaldı

Türkiye

7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasından geriye enkaz kaldı

Geçtiğimiz aylarda Sakarya'da 7 kişinin ölümüne neden olan havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından geriye enkaz yığını kaldı.

30 Ekim 2020, Cuma 09:37 Son Güncelleme:
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Sakarya Hendek ilçesinde, 3 Temmuz'da, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 114 kişinin ise yaralandığı patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasında kalan hammadde ve patlamamış halde bulunan havai fişekler, taşınarak, başka yerlerde imha edildi. Ancak yıkılan duvarların altında kalan patlayıcılara ulaşılamadığı gerekçesiyle fabrika bahçesinde sulama sistemi kuruldu. Patlama sırasında etrafa savrulmuş ve duvarların altında kalmış olabileceği düşünülen havai fişek ve barut gibi maddelerin yanmasını önlemek için kurulan sitemin çalışmasının durdurulmasına karar verildi. 

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Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı patlayıcı uzmanlarının fabrika alanında yaptığı çalışmalar sona ererken, sulama sisteminin de söküm işlemleri başladı. Çalışmalar boyunca patlama ihtimaline karşı fabrika sahasında bir itfaiye ekibi ile ambulans hazır bekledi. Fabrika sahiplerine tutanakla teslim edilen fabrikada ise patlama sonrasından geriye, yıkılmış ve yanmış depo ve üretim tesisleri kaldı.


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