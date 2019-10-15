‘7. Koğuşta Mucize’ filmi ağlatarak rekor kırdı

Duygusal sahneleri ile konuşulan film, üç günde 615 bin 411 kişi tarafından izlendi.

Bir babanın adalet arayışı

Tüm zamanların en iyi hafta sonu drama açılışına imza atan film bir babanın adalet arayışını konu alıyor.

Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği ‘7. Koğuşta Mucize’de Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur da oynuyor.

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